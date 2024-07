Neymar prosegue il recupero dall’infortunio e cita Gandhi sui social

L'attaccante dell'Al-Hilal non molla: "La nostra ricompensa si trova nello sforzo e non nel risultato. Uno sforzo totale è una vittoria completa"

Al-Hilal in ritiro senza O Ney

Neymar, intanto, non ha seguito la delegazione dell'Al-Hilal che si è recata in Austria il 15 luglio per partecipare al ritiro in vista dell'inizio dell'annata calcistica. L'ex PSG e Barcellona si era rotto a ottobre 2023, in occasione di Uruguay-Brasile, il legamento crociato anteriore e il menisco del ginocchio sinistro.