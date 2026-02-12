Raheem Sterling ha voglia di stupire ancora. Varcata la soglia dei 30 anni, lo attende una stimolante avventura al Feyenoord, primo club non inglese della sua carriera. Van Persie, intanto, già lo esalta

Francesco Lovino Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 20:32)

Dopo una prima parte di stagione in cui non si è mai visto, è pronto a ripartire dando una svolta alla sua annata. Raheem Sterling firma col Feyenoord fino a fine stagione con l'auspicio di ritrovare gol e giocate.

Feyenoord, che colpo! Ecco Sterling — Non più giovanissimo e dalla prospettiva lungimirante, eppure questo Raheem Sterling può ancora tornare utile alla causa degli olandesi. Ne è certo il loro allenatore, Robin Van Persie che si è detto entusiasta per questo nuovo acquisto: "Naturalmente, è un risultato fantastico essere riusciti a convincere un giocatore del calibro di Raheem a firmare con noi. Il suo record calcistico parla da sé: è un giocatore le cui qualità possono senza dubbio cambiare l'esito di una partita, e sono convinto che sarà un'aggiunta preziosa alla squadra mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi nella seconda metà della stagione".

Certo, obiettivi concreti non se ne intravedono all'orizzonte, dato il -17 dal primo posto in classifica che spegne qualsiasi ambizione di vittoria del titolo. Senza dubbio, però, può trattarsi di una giusta mossa mediatica data la stagione avara di soddisfazioni per il Feyenoord. Di recente, i tifosi avevano contestato il lavoro di Van Persie, arrivando a chiederne l'esonero.

Raheem Sterling, primo club straniero — Sotto l'ultimo post su Instagram dell'attaccante si sono scatenati i tifosi del Feyenoord, accogliendolo. Una avventura "esotica" sarà per Sterling. L'inglese, infatti, non ha mai militato all'estero e non era mai uscito dalla comfort zone chiamata Premier League. Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal le squadre in cui si è distinto.

Tutti top team, senza troppi rancori per la rivalità che intercorre tra le stesse squadre. Non ha sempre lasciato il segno, al punto che qualcuno lo ha ritenuto un "sopravvalutato". Ora, un nuovo capitolo della carriera in salsa olandese. A Van Persie il compito di farlo rendere al meglio delle sue possibilità.