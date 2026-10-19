Il momento nero non sembra avere una fine per lo United: il pareggio in casa del Leeds fa registrare la peggior partenza in 30 anni. E mercoledì c'è il Como
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La prima stagione dall'inizio di Michael Carrick si sta rivelando un vero e proprio incubo. Il Manchester United continua a collezionare passi falsi e, alle soglie di novembre, le vittorie in stagione si possono contare sulle dita di una mano. L'ultimo, e anche secondo, successo risale al 10 settembre, nel match di Champions League contro gli azeri del Sabah Baku. La posizione dell'allenatore inglese, complice l'ennesimo record negativo, non è mai stata così scricchiolante.
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Manchester United, un record negativo storicoLa rimonta subita a Elland Road, casa del Leeds, ha mostrato, ancora una volta, tutte le fragilità dei Red Devils. Infatti, per la quarta volta stagionale, non sono riusciti a mantenere il vantaggio, facendosi recuperare con troppa facilità. Era accaduto contro l'Everton, alla terza di campionato; contro il Brighton in Carabao Cup, addirittura perdendo 2-3 in casa dopo il doppio vantaggio e contro il Tottenham, subendo il gol del pari di Solanke in extremis.
La partenza shock, con un sola vittoria in Premier League, datata 30 agosto, nel 5-2 rifilato all'Ipswich Town, ha eguagliato un record che resisteva dal lontano 1986. Il manager di quel Manchester United, Ron Atkinson, venne esonerato a novembre dopo aver raccolto la miseria di un solo successo. Il suo successore, tale Alex Ferguson, fu chiamato dopo aver reso grande l'Aberdeen, spezzando l'egemonia di Celtic e Rangers. Il resto è storia, a partire dall'appellativo di Sir.
Appeso a un filoIn Inghilterra si rincorrono le voci di un possibile esonero di Carrick, qualora dovesse arrivare una sconfitta a Como in Champions League. Intanto, l'allenatore inglese ha commentato così la partita pareggiata contro il Leeds e il momento difficile dei suoi a TalkSport: "Pensavo fosse una partita molto nervosa e si percepiva molta emozione. Era quello che ci aspettavamo, ma pensavo che i ragazzi stessero resistendo bene. Ho parlato con loro prima della partita di cosa significhi questo club per i tifosi e per la sua storia. Penso che sia importante attaccarci a questo tipo di cose. Siamo dispiaciuti di non aver vinto la partita, ma è stata una battaglia perché il Leeds ti mette continuamente alla prova. Continuando con questo spirito possiamo fare bene".
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