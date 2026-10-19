La prima stagione dall'inizio di Michael Carrick si sta rivelando un vero e proprio incubo. Il Manchester United continua a collezionare passi falsi e, alle soglie di novembre, le vittorie in stagione si possono contare sulle dita di una mano. L'ultimo, e anche secondo, successo risale al 10 settembre, nel match di Champions League contro gli azeri del Sabah Baku. La posizione dell'allenatore inglese, complice l'ennesimo record negativo, non è mai stata così scricchiolante.

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Manchester United, un record negativo storico

La rimonta subita a Elland Road, casa del, ha mostrato, ancora una volta, tutte le fragilità dei Red Devils. Infatti, per la quarta volta stagionale, non sono riusciti a mantenere il vantaggio, facendosi recuperare con troppa facilità. Era accaduto contro l', alla terza di campionato; contro ilin, addirittura perdendo 2-3 in casa dopo il doppio vantaggio e contro il, subendo il gol del pari diin extremis.

La partenza shock, con un sola vittoria in Premier League, datata 30 agosto, nel 5-2 rifilato all'Ipswich Town, ha eguagliato un record che resisteva dal lontano 1986. Il manager di quel Manchester United, Ron Atkinson, venne esonerato a novembre dopo aver raccolto la miseria di un solo successo. Il suo successore, tale Alex Ferguson, fu chiamato dopo aver reso grande l'Aberdeen, spezzando l'egemonia di Celtic e Rangers. Il resto è storia, a partire dall'appellativo di Sir.

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, osserva prima della partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Atlético de Madrid e Manchester United, disputata all'Estadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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