La Ligue 1 si tinge di rosa per Octobre Rose. Anche il calcio francese scende in campo per sostenere la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e alla lotta contro il cancro al seno, con diversi club pronti a partecipare attraverso iniziative speciali durante il mese di ottobre.

L'iniziativa in Francia, il Montpellier segue il Marsiglia

Tra le società protagoniste c'è il Montpellier, che ha presentato una speciale maglia dedicata a Octobre Rose. La nuova divisa, realizzata prevalentemente in bianco con sottili strisce rosa, presenta in rosa anche logo, sponsor e altri dettagli. I giocatori del Montpellier la indosseranno in occasione della sfida contro il Grenoble, in programma venerdì 2 ottobre.

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Face à Grenoble, les joueurs porteront ce magnifique maillot collector à l'occasion du match dédié à 𝙊𝙘𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 𝙍𝙤𝙨𝙚 🩷#1TEAM #MHSCGF38 pic.twitter.com/TrZ8mQNFO3 — MHSC (@MontpellierHSC) October 2, 2026

Anche il Marsiglia "scende in campo"

Ma l'iniziativa non riguarda soltanto le divise. A Marsiglia, l'Olympique de Marseille ha deciso di portare Octobre Rose direttamente nel cuore della città attraverso il proprio stadio. Per la prima volta, la jupe extérieure del Vélodrome, ovvero la parte esterna dell'impianto, viene illuminata di rosa ogni sera per tutto il mese di ottobre, dalle 20 alle 22. L'iniziativa è realizzata dall'OM insieme alla Caisse d'Épargne CEPAC e punta a dare visibilità al messaggio di prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno.

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Una coreografia raffigurante i Beatles viene mostrata prima della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La mobilitazione dell'OM proseguirà anche attraverso altre iniziative. Il 4 ottobre, alcune giocatrici della squadra femminile e del centro di formazione parteciperanno alla Course Marseille en Rose, mentre il giorno successivo una delegazione dell'OM femminile sarà all'Institut Paoli-Calmettes per incontrare operatori sanitari e pazienti.

Il 18 ottobre, invece, la squadra femminile dell'OM affronterà il FC Fleury 91 a Martigues in Arkema Première Ligue: anche questa partita sarà accompagnata da iniziative legate a Octobre Rose, con una parte degli incassi destinata a una struttura sanitaria impegnata nella lotta contro il cancro al seno.

La campagna tornerà protagonista anche al Vélodrome il 25 ottobre, in occasione della sfida di Ligue 1 contro Le Havre. All'interno dello stadio saranno presenti elementi visivi dedicati all'iniziativa, tra cui bandiere e una grande copertura al centro del terreno di gioco.