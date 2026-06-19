Dalle porte chiuse alla rinascita. Florian Thauvin si è preso una clamorosa rivincita nella stagione 2025-2026 con il Lens, diventando uno dei protagonisti assoluti della storica annata dei Sang et Or. Nel documentario Charbonneurs, dedicato alla straordinaria cavalcata del club e prodotto da Ligue 1+, l'attaccante francese ha raccontato con emozione il difficile percorso che lo ha riportato ai vertici del calcio francese.

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Il racconto di Thauvin e il difficile ritorno in Francia

L'ex campione del mondo del 2018 non ha nascosto la delusione vissuta due anni prima del suo approdo a Lens,. Tra questi, Montpellier e Lorient, che secondo il giocatore non avrebbero mai dato seguito ai suoi tentativi di contatto.

"Ho chiamato personalmente Laurent Nicollin due volte", ha raccontato Thauvin riferendosi al presidente del Montpellier: "Gli ho detto che sarei venuto con qualsiasi stipendio mi avesse proposto. Mi ha risposto che mi aveva sempre apprezzato, ma dopo quella conversazione non ho più ricevuto alcuna risposta". Un episodio che, come ammesso dallo stesso attaccante, gli ha lasciato una ferita profonda.

Il francese ha poi ricordato anche il mancato approdo al Lorient: "A un certo punto ero io a cercare il club e loro si permettevano di non rispondermi". Parole che testimoniano le difficoltà incontrate in un momento della carriera in cui molti lo consideravano ormai lontano dai livelli richiesti dalla Ligue 1.

Un discours cash et des larmes : Florian Thauvin à coeur ouvert dans « Charbonneurs », le documentaire de Ligue 1+ sur la saison de Lens



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La risposta è arrivata sul campo. Nell'estate del 2025, convinto dall'amico Jean-Louis Leca, Thauvin ha accettato la proposta del Lens, trovando l'ambiente ideale per rilanciarsi. Sotto la guida di Pierre Sage, l'attaccante ha disputato una stagione eccezionale, mettendo a referto 14 gol e 10 assist in 37 presenze tra campionato e coppe.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di riconquistare anche la maglia della nazionale francese durante l'autunno e di contribuire alla conquista della Coppa di Francia. Oggi Thauvin guarda al passato senza rancore, ma con la consapevolezza di aver dimostrato il proprio valore: "Mi sento in missione", ha spiegato nel documentario. Una missione che, almeno finora, sta portando risultati straordinari.

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