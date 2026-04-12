Lewis Holtby ha subito un brutto fallo da Hubner durante la partita di Eredivisie tra Fortuna Sittard e NAC Breda. Il direttore di gara non ha neanche ammonito il giocatore.

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 21:13

Ex giocatore dello Shalke 04, Lewis Holtby ha giocato in diversi campionati come quelli tedesco, inglese e belga. Oggi, all'età di 35 anni, milita nel NAC Breda, formazione della massima serie del calcio olandese. La gara odierna lo ha visto, suo malgrado, protagonista sfortunato e ferito di uno scontro di gioco.

Hubner, che combini? — Un impatto poco felice in una gara dura. In campo c'erano Fortuna Sittard e NAC Breda. La loro partita è terminata 1-1 con le reti di Peterson al 56° e di Nassoh allo scadere, in pieno recupero. Durante questa sfida valida per la giornata numero 30 dell'Eredivisie, tuttavia, a prendersi la scena non è stato tanto il risultato, quanto ciò che è accaduto al centrocampista tedesco Lewis Holtby.

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Superata la mezz'ora di gioco, questi è andato in contrasto con Justin Hubner, rimanendo subito immobilizzato in terra e tenendosi la gamba. Quindi urlava di dolore, conscio di essersi fatto davvero male. Il giocatore ha prontamente allertato l'arbitro del profondo squarcio subito in prossimità della tibia, a causa dei tacchetti dell'avversario. Non appena ha abbassato il calzettone della gamba destra, generale è stato lo schock per i presenti sul rettangolo verde.

Tacchetti alti su Holtby, ma nemmeno giallo! — Subito dopo esser stato sostituito al 38°, Lewis Holtby è giunto in infermeria. Lì gli sono state apportate le cure necessarie con tanto di punti di sutura per provare e ricucire lo strappo visibile procuratogli. L'intervento, a grande velocità, è stato interpretato come un normale scontro di gioco, del tutto involontario.

Questo ha indotto l'arbitro dell'incontro a non ammonire il giocatore responsabile del fallo. Sta di fatto che Holtby non stesse indossando i parastinchi che avrebbero potuto aiutarlo alleviando dolore e urla. Chi è entrato al suo posto, vale a dire Nassoh, ha salvato i compagni di squadra da una sconfitta la quale avrebbe reso ancora più difficile la vita al Breda. La formazione di Holtby, infatti, sta lottando per non retrocedere ed è penultima in classifica con 25 punti raccolti in 30 giornate.