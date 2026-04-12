derbyderbyderby calcio estero Olanda, Infortunio gravissimo per Lewis Holtby: gamba squarciata dopo mezz’ora di gioco

Terribile infortunio

Olanda, Infortunio gravissimo per Lewis Holtby: gamba squarciata dopo mezz’ora di gioco

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Lewis Holtby ha subito un brutto fallo da Hubner durante la partita di Eredivisie tra Fortuna Sittard e NAC Breda. Il direttore di gara non ha neanche ammonito il giocatore.
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Ex giocatore dello Shalke 04, Lewis Holtby ha giocato in diversi campionati come quelli tedesco, inglese e belga. Oggi, all'età di 35 anni, milita nel NAC Breda, formazione della massima serie del calcio olandese. La gara odierna lo ha visto, suo malgrado, protagonista sfortunato e ferito di uno scontro di gioco.

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Hubner, che combini?

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Un impatto poco felice in una gara dura. In campo c'erano Fortuna Sittard e NAC Breda. La loro partita è terminata 1-1 con le reti di Peterson al 56° e di Nassoh allo scadere, in pieno recupero. Durante questa sfida valida per la giornata numero 30 dell'Eredivisie, tuttavia, a prendersi la scena non è stato tanto il risultato, quanto ciò che è accaduto al centrocampista tedesco Lewis Holtby.

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Superata la mezz'ora di gioco, questi è andato in contrasto con Justin Hubner, rimanendo subito immobilizzato in terra e tenendosi la gamba. Quindi urlava di dolore, conscio di essersi fatto davvero male. Il giocatore ha prontamente allertato l'arbitro del profondo squarcio subito in prossimità della tibia, a causa dei tacchetti dell'avversario. Non appena ha abbassato il calzettone della gamba destra, generale è stato lo schock per i presenti sul rettangolo verde.

Tacchetti alti su Holtby, ma nemmeno giallo!

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Subito dopo esser stato sostituito al 38°, Lewis Holtby è giunto in infermeria. Lì gli sono state apportate le cure necessarie con tanto di punti di sutura per provare e ricucire lo strappo visibile procuratogli. L'intervento, a grande velocità, è stato interpretato come un normale scontro di gioco, del tutto involontario.

Questo ha indotto l'arbitro dell'incontro a non ammonire il giocatore responsabile del fallo. Sta di fatto che Holtby non stesse indossando i parastinchi che avrebbero potuto aiutarlo alleviando dolore e urla. Chi è entrato al suo posto, vale a dire Nassoh, ha salvato i compagni di squadra da una sconfitta la quale avrebbe reso ancora più difficile la vita al Breda. La formazione di Holtby, infatti, sta lottando per non retrocedere ed è penultima in classifica con 25 punti raccolti in 30 giornate.

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