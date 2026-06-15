Il capitano degli Orange sottolina la sua frustazione dopo aver subito il gol del pareggio dal Giappone quasi allo scadere della partita.
I tifosi festeggiano allo stadio il primo gol di Curacao ad un Mondiale
L'esordio dell'Olanda al Mondiale ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. Nonostante i favori dei pronostici, gli Orange non sono riusciti a portare a casa il bottino pieno. La partita è stata caratterizzata da molteplici episodi: due squadre che hanno combattuto fino all'ultimo per raggiungere la vittoria. Tra i protagonisti della sfida, autore anche della rete che ha sbloccato il match, c'è stato Virgil Van Dijk. A tal proposito, al termine della gara il capitano ha parlato con grande maturità di quanto è accaduto in campo.
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Tutta la delusione di Virgil Van DijkParte in salita l'avventura alla competizione internazionale per gli uomini di Koeman che adesso dovranno battera la Svezia e la Tunisia per agganciare il passaggio del turno.
Il capitano del Liverpool non ha nascosto il proprio disappunto sul risultato finale. Secondo Van Dijk, la sua squadra aveva tutte le qualità per portare a casa i 3 punti, motivo per cui il pareggio viene visto come un'occassione persa: "Non posso venire qui a parlare con voi ed essere felice di aver conquistato solo un punto. Sono molto amareggiato, non possiamo subire gol da palla inattiva quasi allo scadere della partita. Loro sono stati bravi a crederci fino alla fine. Sono davvero una bella squadra, hanno un grande modo di giocare si aiutano a vicenda, faccio i miei complimenti agli avversari".
Pur riconoscendo i meriti del Giappone, l'olandese sottolinea che la sua squadra avrebbe dovuto gestire meglio alcuni momenti della gara e rimanere concentrati fino alla fine.
🔥🔥🔥 MONSTRO! ISSO É VAN DIJK! O PRIMEIRO GOL DA HOLANDA NA COPA É DO HOMEM! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/A4diaPhoWw— CazéTV (@CazeTVOficial) June 14, 2026
Gli errori difensivi che hanno portato al pareggio del GiapponeTra i temi affrontati dal difensore, quello che più ha infastidito Van Dijk riguarda il modo in cui sono arrivati i gol del Giappone e nella fattispecie il pareggio di Kamada (ex Lazio) all'89esimo. Lo stesso ha sottolineato come la sua Nazionale abbia pagato alcune disattenzioni, soprattutto dopo essere passata in vantaggio per la seconda volta: "Dobbiamo prendercela solo con noi stessi, non possiamo accettare di pareggiare una partita in questo modo. A questi livelli certi errori li paghi severamente. Siamo riusciti a sbloccare la partita, poi ci hanno segnato, siamo ripassati in vantaggio e poi abbiamo subito quel gol. Bisogna rimanere sempre concentrati. Spero che questa partita ci abbia insegnato qualcosa in vista delle prossime gare".
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