L'esordio dell'Olanda al Mondiale ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. Nonostante i favori dei pronostici, gli Orange non sono riusciti a portare a casa il bottino pieno. La partita è stata caratterizzata da molteplici episodi: due squadre che hanno combattuto fino all'ultimo per raggiungere la vittoria. Tra i protagonisti della sfida, autore anche della rete che ha sbloccato il match, c'è stato Virgil Van Dijk. A tal proposito, al termine della gara il capitano ha parlato con grande maturità di quanto è accaduto in campo.

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Tutta la delusione di Virgil Van Dijk

Parte in salita l'avventura alla competizione internazionale per gli uomini diche adesso dovranno battera lae laper agganciare il passaggio del turno.

ROTTERDAM, OLANDA - GIUGNO 03: Virgil van Dijk dell'Olanda contende la palla con Amine Gouiri dell' Algeria durante la partita amichevole internazionale nel match tra Olanda e Algeria al De Kuip il 03 Giugno, 2026 in Rotterdam, Olanda. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il capitano del Liverpool non ha nascosto il proprio disappunto sul risultato finale. Secondo Van Dijk, la sua squadra aveva tutte le qualità per portare a casa i 3 punti, motivo per cui il pareggio viene visto come un'occassione persa: "Non posso venire qui a parlare con voi ed essere felice di aver conquistato solo un punto. Sono molto amareggiato, non possiamo subire gol da palla inattiva quasi allo scadere della partita. Loro sono stati bravi a crederci fino alla fine. Sono davvero una bella squadra, hanno un grande modo di giocare si aiutano a vicenda, faccio i miei complimenti agli avversari".

Pur riconoscendo i meriti del Giappone, l'olandese sottolinea che la sua squadra avrebbe dovuto gestire meglio alcuni momenti della gara e rimanere concentrati fino alla fine.

🔥🔥🔥 MONSTRO! ISSO É VAN DIJK! O PRIMEIRO GOL DA HOLANDA NA COPA É DO HOMEM! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/A4diaPhoWw — CazéTV (@CazeTVOficial) June 14, 2026

Gli errori difensivi che hanno portato al pareggio del Giappone

Tra i temi affrontati dal difensore, quello che più ha infastidito Van Dijk riguarda il modo in cui sono arrivati i gol del Giappone e nella fattispecie il pareggio di Kamada (ex Lazio) all'89esimo. Lo stesso ha sottolineato come la sua Nazionale abbia pagato alcune disattenzioni, soprattutto dopo essere passata in vantaggio per la seconda volta: "Dobbiamo prendercela solo con noi stessi, non possiamo accettare di pareggiare una partita in questo modo. A questi livelli certi errori li paghi severamente. Siamo riusciti a sbloccare la partita, poi ci hanno segnato, siamo ripassati in vantaggio e poi abbiamo subito quel gol. Bisogna rimanere sempre concentrati. Spero che questa partita ci abbia insegnato qualcosa in vista delle prossime gare".

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