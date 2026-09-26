L'Olympique Lione di Paulo Fonseca prosegue nel suo complicato lavoro di mantenere alta la competitività della rosa all'interno di strettissimi paletti finanziari. L'allenatore porotghese sta svolgendo un grandissimo lavoro con la squadra a disposizione. Nella stagione passata, l'OL ha acciuffato all'ultimo una insperata qualificazione ai playoff di Champions League. I colpi di mercato come Endrick hanno alzato il livello della squadra, ma le condizioni economiche del club, nonostante l'Europa, hanno impedito di operare in maniera adeguata nei trasferimenti.

BRUXELLES, BELGIO - 16 SETTEMBRE: Pavel Sulc dell'Olympique Lione in azione durante la partita della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra RSC Anderlecht e Olympique Lione, disputata all'RSC Anderlecht Stadium il 16 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Fonseca ha così perso l'attaccante brasiliano, insieme a Malick Fofana per 30 milioni di euro e Alfonso Moreira per altrettanti 30 milioni di euro. Nonostante l'arrivo di due giocatori interessanti come Loïs Openda e Julien duranville, il vero colpo dell'Olympique Lione è stato la conferma di Pavel Sulc, tuttofare del reparto offensivo lionese.

Sulc e il particolare rifiuto al Wrexham

Pavel Sulc 🇨🇿 a refusé de s'engager en faveur du club de @Wrexham_AFC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 lors du mercato estival. Même si le nouveau riche du football anglais était prêt à formuler une offre de 40 M💸, notre numéro 10 a dit non.



🎙️ "Pour être honnête, Wrexham AFC ressemble à un conte de fées… pic.twitter.com/wCTqojnrT0 — Ferveur Lyonnaise (@FerveurL) September 26, 2026

Pavel Sulc è arrivato nell'estate 2025 dal Viktoria Plzen per soli 7 milioni di euro. Il trequartista della Repubblica Ceca ha registrato ottimi numeri stagionali nel 2025-26: infatti, tra Ligue 1 e Europa League, Sulc ha registrato(12 reti e 6 assist) in 35 presenze. L'ottima annata disputata ha convinto alcune squadre in giro per l'Europa a informarsi e muoversi per lui, consapevoli anche delle pessime condizioni in cui naviga l'Olympique Lione. In particolar modo, a osservare da vicino la sua situazione c'era il, club di Championship. L'accordo fra i club sembrava ad un passo (intorno alle 35 milioni di sterline, record per le casse dei gallesi), ma il giocatore ha deciso di fermare la trattativa.In un'intervista a Seznam Zpravy, Sulc ha rivelato alcuni dettagli sul naufragio del trasferimento: "Volevo chiarezza dai dirigenti, nessuna speculazione o voce superficiale. Le proposte arrivate non convincevano tanto il club, per questo avevano deciso di ascoltare il Wrexham che aveva messo tanti soldi sul piatto. Io ho grande stima per la storia hollywoodiana della squadra, ma non me la sentivo di giocare in Championship e vivere in unadel Galles... Avevo l'opportunità di andare allae mi sarebbe piaciuto molto vista la grandezza del club. Tuttavia, l'offerta non soddisfava l'Olympique e alla fine la trattativa si è fermata".