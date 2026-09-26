Il giocatore ceco ha espresso tutto il suo rammarico per la trattativa naufragata con la Juventus: l'offerta dei bianconeri era troppo bassa per la dirigenza lionese
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L'Olympique Lione di Paulo Fonseca prosegue nel suo complicato lavoro di mantenere alta la competitività della rosa all'interno di strettissimi paletti finanziari. L'allenatore porotghese sta svolgendo un grandissimo lavoro con la squadra a disposizione. Nella stagione passata, l'OL ha acciuffato all'ultimo una insperata qualificazione ai playoff di Champions League. I colpi di mercato come Endrick hanno alzato il livello della squadra, ma le condizioni economiche del club, nonostante l'Europa, hanno impedito di operare in maniera adeguata nei trasferimenti.
Fonseca ha così perso l'attaccante brasiliano, insieme a Malick Fofana per 30 milioni di euro e Alfonso Moreira per altrettanti 30 milioni di euro. Nonostante l'arrivo di due giocatori interessanti come Loïs Openda e Julien duranville, il vero colpo dell'Olympique Lione è stato la conferma di Pavel Sulc, tuttofare del reparto offensivo lionese.
Sulc e il particolare rifiuto al WrexhamPavel Sulc è arrivato nell'estate 2025 dal Viktoria Plzen per soli 7 milioni di euro. Il trequartista della Repubblica Ceca ha registrato ottimi numeri stagionali nel 2025-26: infatti, tra Ligue 1 e Europa League, Sulc ha registrato 18 g/a (12 reti e 6 assist) in 35 presenze. L'ottima annata disputata ha convinto alcune squadre in giro per l'Europa a informarsi e muoversi per lui, consapevoli anche delle pessime condizioni in cui naviga l'Olympique Lione. In particolar modo, a osservare da vicino la sua situazione c'era il Wrexham, club di Championship. L'accordo fra i club sembrava ad un passo (intorno alle 35 milioni di sterline, record per le casse dei gallesi), ma il giocatore ha deciso di fermare la trattativa.
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