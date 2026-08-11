Dalla grande delusione del Mondiale alla prestigiosa Supercoppa UEFA: è la storia di Omar Artan, arbitro somalo di 34 anni che domani, 12 agosto, sarà protagonista a Salisburgo della sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, primo trofeo europeo per club della nuova stagione. Per Artan si tratta di una vera e propria rivincita personale dopo quanto accaduto poco prima dell'inizio della Coppa del Mondo.

Il direttore di gara era stato infatti inserito dalla FIFA nella lista degli arbitri convocati per i Mondiali 2026, ma il suo sogno di partecipare alla competizione più ambita al mondo si è infranto all'arrivo negli Stati Uniti.

La rivincita di Omar Artan: cosa accadde prima del Mondiale

L'arbitro era stato respinto all'aeroporto internazionale di Miami e non gli era stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti e, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato americano, la decisione era legata a presunti legami con persone sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche in Somalia.

ISTANBUL, TURCHIA - 14 AGOSTO: Il trofeo della Supercoppa UEFA si vede prima della partita di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea al Vodafone Park il 14 agosto 2019 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Un episodio particolarmente difficile per il fischietto somalo, arrivato dopo anni di lavoro che lo avevano portato ai vertici dell'arbitraggio africano. Al suo ritorno in Somalia, però, è stato accolto come un eroe. E la risposta più importante è arrivata proprio dal mondo del calcio.

Infatti, dopo il confronto con la Confederazione Africana di Calcio (CAF), la UEFA ha deciso di affidargli la direzione della Supercoppa UEFA 2026. Una scelta dal forte valore simbolico, ma anche un riconoscimento alle sue qualità arbitrali. Il somalo guiderà così PSG-Aston Villa, in programma domani.

La designazione rientra inoltre nel quadro della nuova collaborazione tra UEFA e CAF, il "Memorandum of Understanding" per rafforzare la cooperazione in diversi ambiti, compreso quello arbitrale.

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Artan è inserito nelle liste FIFA dal 2018 e nel 2025 ha ricevuto dalla CAF il premio di miglior arbitro maschile dell'anno. Nella stagione 2025-26 ha inoltre diretto la finale di ritorno della CAF Champions League, consolidando la propria reputazione ai massimi livelli del calcio africano. La Supercoppa UEFA rappresenterà però qualcosa di completamente diverso: sarà infatti la sua prima partita arbitrata in Europa.