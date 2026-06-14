I funzionari dell'aeroporto lo hanno accusato di essere in qualche modo collegato ad un gruppo terroristico somalo.
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Omar Artan, l'arbitro somalo respinto all'ingresso negli Stati Uniti riceverà dalla FIFA l'intero stipendio che gli era dovuto per la direzione delle gare durante il Mondiale. Una consolazione, per quanto magra, per il direttore di gara che si è visto negare "il sogno più grande della vita" a causa di una intricata questione di sicurezza nazionale.
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La storia di Omar ArtanUn Mondiale non privo di controversie quello cominciato da tre giorni. Una di queste ha colpito il direttore di gara somalo Omar Artan. Il somalo, eletto migliore arbitro dalla CAF nel 2025, ha vissuto una vera e propria odissea lunedì scorso. Nonostante fosse in possesso di un passaporto diplomatico regolare e di visto d'ingresso negli USA è stato fermato e interrogato per ben undici ore. Il motivo? Presunti legami con il gruppo terroristico di Al Shabab. Accuse respinte categoricamente dal direttore di gara, che ha ribadito la sua totale estraneità: "Avevo i documenti in regola, sono semplicemente un arbitro che cercava di vivere il sogno più grande della sua vita".
Riceverà l'intero compenso dalla FIFACostretto a tornare indietro si è poi imbarcato per un volo verso Istanbul grazie all'aiuto e al sostegno dei funzionari della FIFA. Artan, alla fine, non dirigerà nessuna gara del torneo più importante del mondo. La FIFA, però, ha deciso comunque di pagare per intero il compendo che gli era dovuto. E non solo: la UEFA lo ha scelto per dirigere una partita di grande importanza, la finale di Supercoppa. Il match si svolgerà il 12 agosto, presso la Red Bull Arena di Salisburgo. Una gara che vedrà affrontarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League e l'Aston Villa di Emery, che ha trionfato nell'Europa League. Un nuovo punto di partenza per questo importante arbitro africano che ha intenzione di riprovarci con i Mondiali e magari di arbitrare al torneo del 2030.
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