Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Alla fine a contendersi il posto di sede della finale di Champions League 2029, in programma il 2 giugno, saranno lo Spotify Camp Nou di Barcellona e lo storico Wembley di Londra. Il termine per la presentazione delle candidature si è chiuso mercoledì e la UEFA non ha ricevuto altre candidature ufficiali. Del resto, l'organo di governo del calcio europeo aveva già annunciato lo scorso ottobre che questi due impianti erano gli unici ad essersi proposti per ospitare la partita decisiva. Decisione della sede il prossimo 15 settembre.

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Champions League, Barcellona o Londra per la finale del 2029: decisione il 15 settembre

Lodi Barcellona odi Londra. Alla fine non è arrivata alcuna candidatura a sorpresa per la sede della finale della, perciò l'atto conclusivo, in programma il 2 giugno, si disputerà o nella nuova casa dei blaugrana o nello storico impianto inglese da 104 mila posti. La decisione verrà presa a Salonicco il 15 settembre. Come ricordiamo, i lavori di ristrutturazione del Camp Nou non sono ancora giunti a termine ma il numero uno dei catalani, Joan, ha confermato che il nuovo impianto sarà pronto entro il 2029 con una capienza pari a quella di Wembley.

L'organizzazione presieduta da Aleksander Ceferin esaminerà la proposta presentata dal Barcellona in collaborazione con il governo spagnolo, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, del governo catalano, del Comune di Barcellona e della Federazione calcistica spagnola. La candidatura di Wembley è sostenuta, a sua volta, dalla Federazione calcistica inglese e da altri enti governativi del Regno Unito e di Londra.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MARZO: Vista generale all'interno dello stadio mentre i tifosi dell'Arsenal mostrano una coreografia prima della finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City allo stadio di Wembley il 22 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il principale inconveniente è che la finale di Champions League del 2027 (5 giugno) si terrà al Metropolitano di Madrid, che ha già ospitato la finale del 2019. La finale del 2028 (27 maggio), invece, si svolgerà all'Allianz Arena di Monaco. Per il Camp Nou, se alla fine dovesse prevalere, questa sarebbe la terza finale della sua storia dopo Milan-Steaua Bucarest (4-0) del 1989 e Manchester United-Bayern Monaco (2-1) del 1999. Nel caso del nuovo Wembley, si sono già disputate le finali del 2011, 2013 e 2024. Nella vecchia Cattedrale, prima della sua demolizione e completa ricostruzione, si sono giocate quelle del 1963, 1968, 1971, 1978 e 1992.

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