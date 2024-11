Ounas saluta il calcio europeo: ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Sadd

Adam Ounas, ex giocatore del Napoli e non solo in Serie A, ha deciso di ripartire dal Qatar: l'esterno d'attacco ha firmato un nuovo contratto con l'Al-Sadd.

Alessia Gentile 4 novembre - 13:20

Amad Ounas, che i più ricorderanno con la maglia del Napoli in Serie A ma che per il calcio italiano ha giocato anche con Cagliari e Crotone, è rimasto svincolato nel corso di quest'estate (dal 30 giugno) e ha deciso di ricominciare dal Qatar firmando a parametro zero. Dopo aver trascorso due anni al Lille, ha siglato un nuovo accordo con l'Al-Sadd.

Ounas si trasferisce in Qatar: c'è il comunicato ufficiale — Ounas è arrivato la prima volta in Italia nell'ormai lontano 2017, quando dal Bordeaux si è trasferito al Napoli, e nella Penisola italiana è rimasto fino al 2022, quando si è trasferito appunto al Lille dopo essersi spostato in prestito tra Cagliari e Crotone. Adesso, però, ha deciso di ripartire dal Qatar. L'Al-Sadd ha infatti reso noto che il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al club fino al termine di questa stagione 2024/25. Per l'esattezza il contratto del 27enne durerà fino al 30 giugno 2025.

"Inizia una nuova avventura: Adam Ounas è un nuovo lupo dell'Al-Sadd", si legge sui social; l'entusiasmo per il club qatariota così come per i suoi sostenitori è tanto e dall'ex Napoli ci si aspetta moltissimo. La nuova avventura al di fuori dell'Europa è appena cominciata ufficialmente.