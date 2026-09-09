Marc Overmars lascia l’Anversa. L’ex stella del calcio olandese ha annunciato la decisione di interrompere la propria attività dirigenziale per motivi di salute, spiegando di non avere più le energie necessarie per sostenere i ritmi e lo stress legati al lavoro nel calcio professionistico.

La lettera di Overmars a tutti i tifosi dell'Anversa

La notizia è arrivata attraverso una lettera indirizzata ai tifosi dell’Anversa. Overmars avrebbe voluto continuare il proprio percorso nel club belga, ma ha scelto di ascoltare i segnali del proprio corpo e seguire le indicazioni ricevute dai medici: "La mia salute non è ottimale e oggi sento chiaramente che questa vita frenetica e stressante non è più qualcosa che posso affrontare", ha spiegato l’ex calciatore. Una decisione difficile, soprattutto considerando il forte legame costruito negli ultimi anni con il club, la città e i suoi sostenitori.

ANVERSA, BELGIO - 13 DICEMBRE: Vista generale dell'interno dello stadio mentre il maxischermo a LED mostra le celebrazioni per l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prima della partita di UEFA Champions League tra Royal Antwerp e FC Barcelona al Bosuilstadion il 13 dicembre 2023 ad Anversa, in Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Ancora più significativo il passaggio dedicato alle sue energie: "La mia energia è completamente esaurita. Se ora non ascolto il mio corpo, il rischio di un esito negativo sarebbe molto alto". Parole che evidenziano quanto sia diventato necessario fermarsi e mettere la salute davanti alla carriera. Overmars ha poi voluto sottolineare il rapporto speciale con l’Anversa: "Questo club, la città e i suoi sostenitori sono diventati parte di ciò che sono". Nonostante l’addio all’incarico, l’ex dirigente non sembra intenzionato a interrompere completamente il rapporto con l’ambiente. Ha infatti assicurato che continuerà a seguire il club e che tornerà al Bosuil in futuro.

𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

La carriera di Overmars nel calcio è stata importante sia sul campo sia dietro la scrivania. Dopo essere stato uno dei talenti più apprezzati del calcio olandese degli anni Novanta, ha intrapreso una seconda vita da dirigente, diventando una figura di riferimento soprattutto durante la sua esperienza all’Ajax. Adesso, però, la priorità è un’altra. Nessuna data precisa per un eventuale ritorno al lavoro: prima viene il recupero: "In futuro mi vedrete ancora al Bosuil. Amo l’Anversa, amo questa città e amo voi", ha concluso.

Un addio che non vuole necessariamente essere definitivo, ma che segna una pausa importante. Questa volta, per Marc Overmars, la partita più importante è quella per la propria salute.