Dilaniato dai sensi di colpa e preso di mira sui social, l'estremo difensore sta facendo più fatica del solito a trovare le energie per tornare in campo.
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La morte di Jesús de Miguel ha profondamente colpito Jesús Owono. Il portiere dell'FC Andorra sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dal dolore, dal senso di colpa e dalla difficoltà di accettare l'accaduto. La situazione è arrivata a un punto tale che, secondo Ana Maye, amica intima del calciatore fin da quando aveva 14 anni e coordinatrice generale della nazionale maschile della Guinea Equatoriale, ha persino preso in considerazione l'idea di abbandonare il calcio.
Jesus Owono profondamente colpito dalla scomparsa di de Miguel: medita l'addio al calcioPer Jesus Owono è arrivato il momento di giocare la partita più grande della sua vita: quella contro i sensi di colpa. Il portiere dell'FC Andorra, come ricordiamo, è stato l'autore del fatale scontro di gioco che ha portato alla morte l'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel a soli 30 anni. Uno scontro provocato da un suo sbaglio nel calcolare il tempo di uscita che purtroppo non ha lasciato scampo al giocatore spagnolo. Una volta appresa la triste notizia, il 25enne è caduto in un forte stato di depressione dal quale sarà molto difficile uscirne.
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Una volta venuti a conoscenza della notizia, anche i genitori di Owono si sono precipitato in Spagna per dargli sostegno. Lo stesso ha fatto il suo club, l'FC Andorra, fin da prima che si venisse a sapere della scomparsa di de Miguel. Secondo la sua amica Maye, inoltre, Owono starebbe pensando anche di appendere gli scarpini al chiodo essendo troppo devastato per riscoprire la passione per il calcio.
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