La morte di Jesús de Miguel ha profondamente colpito Jesús Owono. Il portiere dell'FC Andorra sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dal dolore, dal senso di colpa e dalla difficoltà di accettare l'accaduto. La situazione è arrivata a un punto tale che, secondo Ana Maye, amica intima del calciatore fin da quando aveva 14 anni e coordinatrice generale della nazionale maschile della Guinea Equatoriale, ha persino preso in considerazione l'idea di abbandonare il calcio.

Jesus Owono profondamente colpito dalla scomparsa di de Miguel: medita l'addio al calcio

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Per Jesusè arrivato il momento di giocare la partita più grande della sua vita: quella contro i sensi di colpa. Il portiere dell', come ricordiamo, è stato l'autore del fatale scontro di gioco che ha portato alla morte l'attaccante delJesusa soli 30 anni. Uno scontro provocato da un suo sbaglio nel calcolare il tempo di uscita che purtroppo non ha lasciato scampo al giocatore spagnolo. Una volta appresa la triste notizia, il 25enne è caduto in un forte stato di depressione dal quale sarà molto difficile uscirne.Sulla situazione è intervenuto nelle ultime ore Ana, sua amica intima e coordinatrice della nazionale della, che in un'intervista a Mundo Deportivo ha parlato di come il suo amico stia attraversando questo momento molto difficile: "Nonostante tutti i nostri tentativi,. È molto colpito, soprattutto per il figlio di un anno e mezzo di Jesús Miguel e per la vedova. Non sa come affrontare tutto questo", spiega Maye. A rendere ancora più complicata la situazione è il fatto che anche i suoi fratelli sono stati ritenuti "responsabili" della triste vicenda: "A suo fratello lo hanno chiamato assassino, e anche sua sorella sta soffrendo per quello che è successo.".

SIVIGLIA, SPAGNA – 18 GENNAIO: Jesus Owono dell'Alavés durante il riscaldamento prima della partita di Liga tra Real Betis e Alavés, disputata allo stadio Benito Villamarín il 18 gennaio 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Una volta venuti a conoscenza della notizia, anche i genitori di Owono si sono precipitato in Spagna per dargli sostegno. Lo stesso ha fatto il suo club, l'FC Andorra, fin da prima che si venisse a sapere della scomparsa di de Miguel. Secondo la sua amica Maye, inoltre, Owono starebbe pensando anche di appendere gli scarpini al chiodo essendo troppo devastato per riscoprire la passione per il calcio.