Palmer: “Il rigore per salvarmi la vita? Lo farei tirare a Balotelli”

Cole Palmer sceglie Balotelli: la risposta sui calci di rigore

In un'intervista rilasciata alla BBC, Cole Palmer ha svelato la propria ammirazione per Mario Balotelli: "Un rigore per salvarmi la vita? Se non posso dire me stesso, e lo farei, quello che mi viene in mente è Balotelli". Una risposta che ha lasciato sorpreso anche l'intervistatore. Il classe 2002, però, non ha dubbi: "Ma hai visto i suoi rigori?".