Panathinaikos-AEK Atene, le probabili formazioni del derby

Le probabili formazioni del derby di Atene fra il Panathinaikos e l'AEK, sfida valida per Super League greca in programma domani, nel tardo pomeriggio, alle 19:30 all'OACA.

Panathinaikos-AEK Atene: le probabili formazioni

Il Panathinaikos si prepara al match con il suo consueto 4-3-3. In porta l'ex Fiorentina Dragowski. Sulla linea difensiva Vagiannidis, Schenkeveld, Ingason e, nella posizione di terzino sinistro, Max. Centrocampo folto per i biancoverdi che dovrebbero schierarsi con Maksimovic, Arao e Cerin: qualità e quantità sulla mediana dei padroni di casa. In attacco, sulle ali ci saranno Tete e Djuricic, ex giocatore del Sassuolo, mentre al centro agirà il capitano e giocatore simbolo del Pana, Fotis Ioannidis.