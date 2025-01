Panathinaikos-AEK Atene, ecco dove seguire la partita in tv e in streaming

Il derby di Atene, la sfida fra Panathinaikos ed AEK Atene non sarà disponibile sui principali broadcaster italiani, parliamo dunque di SKY e 'DAZN' che non detengono i diritti per la trasmissione della Super League greca. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno però disponibili su diversi siti internet, basterà ricercare sul proprio browser "Panathinaikos-AEK Atene". Cosmote TV e Nova Sports, emittenti greche che forniscono le sfide del massimo campionato in diretta, in estate hanno combattuto strenuamente la lotta alla pirateria aggiungendo, ai loro abbonamenti, pochi euro in più di rincaro per fornire un servizio ottimale e, soprattutto, legale.