Uno scontro fortuito, ma decisamente doloroso. Il campionato paraguayano ha vissuto con profonda ansia gli istanti sùbito successivi all'uscita dalla propria porta di Andreas Marsengo che ha travolto il compagno di squadra Ronal Dominguez. Immediato l'intervento dei sanitari in autoambulanza.

Dominguez, che botta: scontro durissimo col suo portiere

La sfida tra, valida per la settima giornata del campionato paraguayano, ha improvvisamente catturato le attenzioni del Web e non solo, per quanto avvenuto intorno al minuto numero 85. Ronal Dominguez, difensore di 34 anni, ha lasciato il rettangolo di gioco dopo unavvenuto con il suo portiere. Il nazionale paraguayano è stato rilevato da Blas Medina.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 11 AGOSTO: Lautaro Di Lollo del Boca Juniors lotta per la palla con Ronal Dominguez e Paul Charpentier del Deportivo Recoleta durante la partita di Copa CONMEBOL Sudamericana tra Boca Juniors e Deportivo Recoleta allo Stadio Tomás Adolfo Duco l'11 agosto 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Nel tentativo di fare sua la sfera, l'estremo difensore del Recoleta Marsengo è uscito in presa alta. Il suo ginocchio esposto ha impattato in pieno il volto del compagno di squadra, rimasto del tutto tumefatto. In campo, ci si è immediatamente accorti della gravità del contrasto, con i soccorsi che non hanno tardato ad intervenire. Dominguez è rimasto a terra, rintronato. Sul rettangolo verde i sanitari hanno dapprima disposto il corpo del giocatore su una barella, quindi è stato trasportato via tramite ambulanza per svolgere i vari accertamenti.

@informateconyadi Brutal choque deja lesionado a jugador del Recoleta en Paraguay Un fuerte impacto durante un partido en Paraguay dejó lesionado a Ronald Domínguez, jugador del Deportivo Recoleta. Según reportes difundidos en redes, el futbolista recibió un rodillazo del arquero Marsengo durante una jugada y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. ♬ sonido original - Infórmate con Yadi

Al calciatore è stato applicato un collare, oltre che dell'ossigeno. Il portiere, pur consapevole che non avesse volontariamente commesso il gesto, ha prestato il fianco al compagno di squadra. Si ipotizzano frattura al naso e traumi facciali. Per i responsi definitivi si attendono i comunicati del club. Rimane da verificare se ci siano state compromissioni neurologiche per il ragazzo. Non si esclude comunque che, una volta tornato in campo, possa indossare qualche dispositivo di protezione sul volto, come spesso è capita in situazioni analoghe ad altri calciatori sfortunati.