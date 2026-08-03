Il comportamento in campo di Leandro Paredes torna nuovamente a far discutere il mondo del calcio. A poche settimane dalla sconfitta in finale di Coppa del Mondo con la maglia dell'Albiceleste, l'ex centrocampista di Roma e Juventus è nuovamente finito sotto i riflettori a seguito di un controverso episodio durante l'ultima uscita del Boca Juniors in Argentina.

Piovono critiche su Paredes

Leandro Paredes non è certamente il primo nome che salta in mente quando si parla di atteggiamento sportivo o fairplay. Non perché non sia un giocatore di alto livello, ma perché le sue spiccate dote di leadership e appartenenza alla maglia, spesso lo portano ad oltrepassare il limite della sportività sfociando in episodi di rabbia e frustrazione che vanno soltanto ad amplificare la sua immagine di "gioco sporco".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 19 APRILE: Leandro Paredes del Boca Juniors celebra il primo gol della sua squadra durante la partita Superclásico del Torneo Apertura 2026 tra River Plate e Boca Juniors all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​19 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Un'immagine di impulsività, rafforzata recentemente dagli episodi avvenuti durante l'ultimo campionato mondiale, i quali hanno visto Paredes battibeccare spesso con avversari (le partite contro Inghilterra e Spagna ne sono un chiaro esempio) o reagire in modo duro a determinate situazioni in campo. Un atteggiamento sopra le righe che, nell'ultima partita disputata in maglia Boca, ha confermato il carattere decisamente impulsivo dell'ex centrocampista di Roma, Juventus e Paris Saint-Germain.

Episodio controverso in Argentina

Leandro Paredes laat zich kort na WK-finale opnieuw van zijn slechtste kant zien 🟨🇦🇷 pic.twitter.com/MktP0RVyuQ — ESPN NL (@ESPNnl) August 3, 2026

Durante l'ultima partita tra, terminata sul risultato di 2-2,è tornato nuovamente a far parlare di sé dopo aver rimediato un'ammonizione al minuto 68' per un gesto chiaramente antisportivo. In particolar modo, dopo un fallo commesso dal compagnoai danni di(giocatore Newell's), il centrocampista dell'Albiceleste ha deciso di calciare il pallone addosso all'avversario.

L'episodio, probabilmente frutto della frustrazione accumulata dopo aver sprecato il vantaggio di due gol nel primo tempo, ha generato un acceso confronto tra i calciatori delle due squadre e il gesto ha ovviamente portato il direttore di gara ad ammonire l'argentino classe '94. Ancora una volta, dunque, Paredes torna sulle bocche degli appassionati di calcio ma non certamente per le sue grandi prestazioni in campo.