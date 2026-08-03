Il centrocampista argentino, reduce dalla finale mondiale persa contro la Spagna, è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo Boca-Newell's
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Il comportamento in campo di Leandro Paredes torna nuovamente a far discutere il mondo del calcio. A poche settimane dalla sconfitta in finale di Coppa del Mondo con la maglia dell'Albiceleste, l'ex centrocampista di Roma e Juventus è nuovamente finito sotto i riflettori a seguito di un controverso episodio durante l'ultima uscita del Boca Juniors in Argentina.
Piovono critiche su ParedesLeandro Paredes non è certamente il primo nome che salta in mente quando si parla di atteggiamento sportivo o fairplay. Non perché non sia un giocatore di alto livello, ma perché le sue spiccate dote di leadership e appartenenza alla maglia, spesso lo portano ad oltrepassare il limite della sportività sfociando in episodi di rabbia e frustrazione che vanno soltanto ad amplificare la sua immagine di "gioco sporco".
Un'immagine di impulsività, rafforzata recentemente dagli episodi avvenuti durante l'ultimo campionato mondiale, i quali hanno visto Paredes battibeccare spesso con avversari (le partite contro Inghilterra e Spagna ne sono un chiaro esempio) o reagire in modo duro a determinate situazioni in campo. Un atteggiamento sopra le righe che, nell'ultima partita disputata in maglia Boca, ha confermato il carattere decisamente impulsivo dell'ex centrocampista di Roma, Juventus e Paris Saint-Germain.
Episodio controverso in ArgentinaDurante l'ultima partita tra Boca Juniors e Newell's Old Boys, terminata sul risultato di 2-2, Leandro Paredes è tornato nuovamente a far parlare di sé dopo aver rimediato un'ammonizione al minuto 68' per un gesto chiaramente antisportivo. In particolar modo, dopo un fallo commesso dal compagno Santiago Ascacibar ai danni di Facundo Guch (giocatore Newell's), il centrocampista dell'Albiceleste ha deciso di calciare il pallone addosso all'avversario.
Leandro Paredes laat zich kort na WK-finale opnieuw van zijn slechtste kant zien 🟨🇦🇷 pic.twitter.com/MktP0RVyuQ— ESPN NL (@ESPNnl) August 3, 2026
L'episodio, probabilmente frutto della frustrazione accumulata dopo aver sprecato il vantaggio di due gol nel primo tempo, ha generato un acceso confronto tra i calciatori delle due squadre e il gesto ha ovviamente portato il direttore di gara ad ammonire l'argentino classe '94. Ancora una volta, dunque, Paredes torna sulle bocche degli appassionati di calcio ma non certamente per le sue grandi prestazioni in campo.
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