Ferran Torres è ormai diventato uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato estivo. L'attaccante che ha deciso la finale del Mondiale ha recentemente manifestato, e comunicato, la sua intenzione di lasciare il Barcellona per vestire la maglia del PSG. Se in un primo tempo il club blaugrana sembrava disposto ad accontentarlo (ma solo in caso di offerta di 55 milioni di euro) nelle ultime ore è arrivato il dietrofront dei catalani. La situazione.

Barcellona, Ferran Torres in bilico: vuole il PSG ma per il Barça è incedibile

Il caso di

Ferran Torres

è uno dei più discussi al

Barcellona

negli ultimi giorni. Il giocatore, come ricordiamo, aveva espresso la sua voglia di trasferirsi al PSG perché "si sentiva poco valorizzato dal club catalano", tanto che lo aveva comunicato anche ad alcuni compagni di squadra

. Il Barcellona, a sua volta, era stato chiaro sulla situazione: non sarebbe andato via per meno di 55 milioni di euro. Il prezzo con cui i catalani lo hanno prelevato nel 2022 dal Manchester City.

Ferminator in action 🚀 pic.twitter.com/ngfrzEyHuA — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 3, 2026

Se in un primo tempo sembrava che il Barça non volesse opporsi alla richiesta del giocatore nelle ultime ore, invece, la situazione si sarebbe capovolta. Come infatti riporta Mundo Deportivo, il club spagnolo avrebbe addirittura tolto Ferran Torres dal mercato. Questo perché contano su di lui, vogliono prolungargli il contratto oltre settembre, una volta chiusa la finestra di mercato estiva, e perché Hansi Flick lo vede centrale nei suoi piani per la prossima stagione. L'eventuale rinnovo, bisogna ricordare, porterebbe il Barcellona a pagare al Manchester City una somma extra (circa otto milioni di euro) a causa di una clausola inserita nel suo contratto.

Il Barcellona insiste sul fatto che Ferran Torres faccia parte dei suoi piani soprattutto dopo la partenza di Robert Lewandowski. I blaugrana vogliono rinforzare il reparto offensivo dopo l'addio dell'attaccante polacco e il loro obiettivo principale rimane Julián Álvarez. L'argentino desidera molto vestire la maglia del Barça ma l'Atletico Madrid non è disposto a cederlo. Tuttavia, l'eventuale ingaggio dell'attaccante dei Colchoneros non implicherebbe la cessione di Ferran Torres.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Rodri e Ferran Torres, della nazionale spagnola, festeggiano sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Al momento, però, sarà difficile fare pronostici sul futuro che dell'attaccante spagnolo. Il giocatore, infatti, al momento è in vacanza e non rientrerà in Spagna prima del 12 agosto. Inoltre anche il suo entourage non ha voluto lasciare dichiarazioni per non alimentare le voci e per rispettare il suo periodo di riposo dopo il trionfo nel Mondiale 2026, deciso proprio da una rete del 26 enne.