Mentre nelle strade della Francia continua la protesta studentesca, la contestazione si sta passo dopo passo spostando anche negli stadi della Ligue1. Ieri sera a prendersi la scena sono stati i tifosi del Paris FC che, durante la sfida allo Stade du Moustoir di Lorient, hanno esposto una striscione in sostegno degli studenti che ormai da giorni stanno facendo sentire la loro voce nonostante le continue dure risposte delle forze dell'ordine. Ecco la vicenda.

Striscione contro le forze dell'ordine: attimi di tensione a Lorient

«Le vostre milizie reprimono. I nostri giovani resistono». Lo striscione della Virage Auteuil del Parco dei principi, a sostegno degli studenti in protesta da giorni, è stato rimosso dalla sicurezza. La curva del Psg, per questo, ha lasciato lo stadio. Lo riporta @RMCsport. pic.twitter.com/ZsCuBlbXMb — Cosimo Bartoloni (@CosimoBartoloni) October 10, 2026

In, le proteste studentesche sono esplose in tutta la loro forza a fine settembre denunciando i tagli ai fondi, le strutture scolastiche fatiscenti, il sovraffollamento delle classi e la grave carenza di insegnanti. La mobilitazione di massa ha portato al blocco e alla chiusura di centinaia di licei e atenei in tutto il Paese, e i cortei hanno visto scendere in piazza decine di migliaia di giovani supportati da docenti e genitori. La situazione è però a volte culminata in gravi tensioni e scontri diretti con la polizia antisommossa, che si sono conclusi con centinaia di feriti e di arresti.Tutto questo ha finito per coinvolgere anche il mondo dello sport transalpino. In particolare il calcio. Se nella giornata di venerdì, in occasione dell'anticipo tra, i tifosi di casa sono stati i primi a decidere di sostenere gli studenti e i giovani, ieri sera invece è stata la volta dei tifosi del. Durante la sfida contro il, sugli spalti occupati dai tifosi Parisiens è apparso un grande striscione dove si leggeva "". Rispetto ai sostenitori giallorossi, la cui protesta si era conclusa senza conseguenze, ieri l'epilogo è stato diverso.

PARIGI, FRANCIA - 14 NOVEMBRE: Veduta generale dell'interno dello stadio durante la partita di UEFA Nations League 2024/25 (Lega A, Gruppo A2) tra Francia e Israele allo Stade de France, il 14 novembre 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Allo Stade du Moustoir, infatti, le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, obbligando i tifosi a togliere lo striscione, subito sequestrato. A risposta dell'intervento della polizia, i tifosi del Paris hanno abbandonato il proprio posto per protesta. In seguito, durante l'intervallo, si sono riposizionati ma hanno iniziato uno "sciopero" del tifo, seguiti dai rispettivi rivali del Lorient, con la partita che è proseguita in un clima surreale di silenzio.