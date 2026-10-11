La protesta studentesca si sposta anche negli stadi: dopo i tifosi del Lens, ieri sera anche quelli del Paris si sono schierati contro le forze dell'ordine

Mattia Celio
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Mentre nelle strade della Francia continua la protesta studentesca, la contestazione si sta passo dopo passo spostando anche negli stadi della Ligue1. Ieri sera a prendersi la scena sono stati i tifosi del Paris FC che, durante la sfida allo Stade du Moustoir di Lorient, hanno esposto una striscione in sostegno degli studenti che ormai da giorni stanno facendo sentire la loro voce nonostante le continue dure risposte delle forze dell'ordine. Ecco la vicenda.

Striscione contro le forze dell'ordine: attimi di tensione a Lorient

In Francia, le proteste studentesche sono esplose in tutta la loro forza a fine settembre denunciando i tagli ai fondi, le strutture scolastiche fatiscenti, il sovraffollamento delle classi e la grave carenza di insegnanti. La mobilitazione di massa ha portato al blocco e alla chiusura di centinaia di licei e atenei in tutto il Paese, e i cortei hanno visto scendere in piazza decine di migliaia di giovani supportati da docenti e genitori. La situazione è però a volte culminata in gravi tensioni e scontri diretti con la polizia antisommossa, che si sono conclusi con centinaia di feriti e di arresti.
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Tutto questo ha finito per coinvolgere anche il mondo dello sport transalpino. In particolare il calcio. Se nella giornata di venerdì, in occasione dell'anticipo tra Lens e Lione, i tifosi di casa sono stati i primi a decidere di sostenere gli studenti e i giovani, ieri sera invece è stata la volta dei tifosi del Paris FC. Durante la sfida contro il Lorient, sugli spalti occupati dai tifosi Parisiens è apparso un grande striscione dove si leggeva "Le vostre milizie reprimono, i nostri giovani resistono". Rispetto ai sostenitori giallorossi, la cui protesta si era conclusa senza conseguenze, ieri l'epilogo è stato diverso.

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Allo Stade du Moustoir, infatti, le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, obbligando i tifosi a togliere lo striscione, subito sequestrato. A risposta dell'intervento della polizia, i tifosi del Paris hanno abbandonato il proprio posto per protesta. In seguito, durante l'intervallo, si sono riposizionati ma hanno iniziato uno "sciopero" del tifo, seguiti dai rispettivi rivali del Lorient, con la partita che è proseguita in un clima surreale di silenzio.

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