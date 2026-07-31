Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del Milan. Il difensore serbo ha parlato dei nuovi acquisti, del rapporto con Rafael Leao e Luka Modric, tornando anche sulle difficoltà vissute nella scorsa stagione. Sul mercato si è detto convinto che gli innesti possano alzare il livello della squadra, soffermandosi in particolare su Gila e Ramos. "Sono due ottimi giocatori".

Su Gila ha poi aggiunto: "Da difensore è sempre stato uno dei migliori in campo quando l'ho affrontato da avversario. Ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone". Infine ha concluso: "È un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan". Parole di grande stima anche per Modric, definito un esempio assoluto: "È incredibile sapere che resterà con noi almeno un'altra stagione. Magari anche di più, vedremo". Pavlovic ha poi aggiunto: "Luka è una persona straordinaria. Quando hai accanto un campione così, puoi imparare tantissimo", sottolineando come il croato continui a trasmettere entusiasmo e professionalità ogni giorno a Milanello.

Leao, la mentalità e gli errori della scorsa stagione

Nel corso dell'intervista il centrale rossonero si è soffermato anche su, spiegando di non aver ancora avuto modo di confrontarsi con lui dopo il rientro. "L'ho lasciato riposare, non ci ho parlato molto. Avremo modo di farlo". Poi il messaggio che i tifosi milanisti sperano possa trasformarsi in realtà: "Anche lui è un giocatore straordinario, spero rimanga con noi".

MILANO, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Mike Maignan dell'AC Milan festeggia la vittoria con i suoi compagni di squadra Davide Bartesaghi, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Milan allo stadio Giuseppe Meazza il 23 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan tramite Getty Images)

Pavlovic è tornato anche sul finale della scorsa stagione, ammettendo di non aver mai rivisto la gara persa contro il Cagliari che costò ai rossoneri la qualificazione alla Champions League. Secondo il difensore, il problema principale non è stato tecnico ma mentale: "Contro le medio-piccole non giocavamo allo stesso modo in cui giocavamo i derby". Una differenza di atteggiamento che, a suo giudizio, ha pesato enormemente durante il campionato. La riflessione si conclude con un'autocritica molto chiara: "Non è possibile battere Inter o Napoli e perdere le gare in cui eravamo favoriti: ci è mancata fame".

Il sogno di Pavlovic: "Voglio vincere lo Scudetto"

Guardando alla nuova stagione, Pavlovic non nasconde. Il difensore ritiene che ogni delusione possa trasformarsi in un'occasione per ripartire e guarda con fiducia anche all'Europa League, spiegando che l'obiettivo della squadra sarà quello di arrivare fino in fondo alla competizione. Allo stesso tempo, però, il suo desiderio più grande riguarda il campionato italiano. "L'obiettivo è provare a vincerla", dice parlando della competizione europea, prima di soffermarsi sul traguardo più prestigioso.

Per il serbo serve puntare sempre al massimo: "Per raggiungere grandi traguardi servono grandi obiettivi". Un principio che considera fondamentale per riportare il Milan ai vertici. Pur invitando l'ambiente a mantenere equilibrio e intelligenza durante il percorso, Pavlovic non si tira indietro quando gli viene chiesto quale sia il suo sogno personale. La risposta è netta e non lascia spazio a interpretazioni: "Giusto avere l'ambizione di vincere i trofei, ma serve farlo con intelligenza. Certo, se mi chiedete quale sia il mio sogno, allora sì, quello di vincere lo Scudetto".