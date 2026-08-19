Con la conclusione dello scorso campionato di Serie A con la maglia della Lazio, la carriera da calciatore di Pedro sembrava ormai arrivata al capolinea. A 39 anni, con un palmarès di tutto rispetto, per lo spagnolo pareva giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo. La suggestione Tenerife, tuttavia, era nell'aria già dallo scorso giugno, alimentata dalle dichiarazioni del presidente del club canario: "Il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire. È un professionista e noi abbiamo risorse economiche limitate, ma se si dovesse trovare l’intesa, sia dal punto di vista economico sia sportivo, l'operazione si potrebbe fare".

Molto più di una suggestione? Pedro ancora in campo

Quello che pareva un semplice scenario di mercato rischia ora di trasformarsi in realtà. Dopo aver salutato la Lazio lo scorso 23 maggio - chiudendo la sua ultima annata in biancoceleste con 5 gol e 2 assist in 33 presenze - il fantasista è attualmente svincolato. Se le parole della dirigenza spagnola in estate sembravano un sogno difficile da concretizzare, nelle ultime ore la pista si è riaccesa prepotentemente. Per Pedro si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa, essendo lui nativo proprio di quelle zone, con l'opportunità di scrivere l'ultimo capitolo della sua straordinaria carriera in terra spagnola.

Cresciuto nella Cantera del Barcellona, Pedro ha debuttato in prima squadra nel 2008. In blaugrana ha disputato otto stagioni da protagonista, collezionando 321 presenze, 99 gol e la bellezza di 20 trofei. La successiva esperienza al Chelsea gli ha arricchito la bacheca con una Premier League, una FA Cup e una Europa League, per un totale di 43 reti e 28 assist in 206 apparizioni.

BARCELLONA, SPAGNA - 29 AGOSTO: Thiago Alcantara dell'FC Barcelona (a destra) festeggia con il compagno di squadra Pedro Rodriguez dell'FC Barcelona dopo aver segnato il gol della sua prima squadra durante la partita della Liga tra FC Barcelona e Villarreal CF al Camp Nou il 29 agosto 2011 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Nel 2020 è arrivato lo sbarco in Italia, alla Roma, dove ha militato per una singola stagione prima del controverso passaggio alla Lazio nel 2021. In quattro anni sulla sponda biancoceleste della Capitale ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale, vivendo nella stagione 2024-2025 la sua annata più prolifica in Serie A con 10 gol all'attivo.

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Una carriera leggendaria tra club e nazionale spagnola - con cui ha vinto da titolare ile l'- che non sembra avere ancora alcuna intenzione di chiudersi.