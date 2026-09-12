Nella giornata di ieri, il Manchester United ha preso una decisione molto importante. In estate, infatti, il club di Premier League ha svolto un'indagine che riguardava il bagarinaggio dei biglietti. Nel risolvere questo caso, i dipendenti dello United hanno rilevato che degli abbonamenti avevano avuto delle attività irregolari. Di conseguenza, i possessori hanno fatto uso improprio del biglietto. Dopo mesi d'indagine, il club ha chiuso il caso spiegando l'accaduto con tanto di risultati finali.

Il Manchester United ha bannato più di 600 abbonati: il comunicato ufficiale

Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club inglese sull'indagine svolta in questi mesi: "Nel corso dell'estate, il Manchester United ha condotto un'operazione di verifica dei conti che presentavano attività irregolari riconducibili a un uso improprio dei biglietti. Ci impegniamo a fornire ulteriori aggiornamenti al termine dell'indagine. Il principio guida del club in materia di biglietteria è semplice: garantire la sicurezza dei nostri tifosi, tutelare l'accesso equo ai biglietti per i veri sostenitori del Manchester United e contrastare il bagarinaggio, l'uso improprio e le attività a scopo di lucro".

"L'indagine ha individuato 1.617 conti in cui si verificavano attività insolite e che richiedevano ulteriori verifiche. Abbiamo contattato ciascun titolare di conto. A tutti loro abbiamo dato l'opportunità di fornire informazioni e spiegare l'attività rilevata sul proprio conto. Inoltre, abbiamo comunicato loro di quale attività si trattasse, in modo che potessero rispondere al club con un livello di dettaglio adeguato.

Laddove sono state fornite spiegazioni soddisfacenti, le restrizioni sono state rimosse e non sono stati presi ulteriori provvedimenti. In molti di questi casi, la causa era la condivisione di dati di accesso e password. Riconosciamo che molti tifosi hanno condiviso i dati di accesso al proprio account in circostanze che consideravano legittime. Dove non c'erano ulteriori prove di uso improprio, non abbiamo imposto alcuna sanzione".

In case you missed it, our festive fixtures have been revealed by the #PL 👀 — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2026

I risultati dell'indagine

"Abbiamo risolto 468 casi dopo che i tifosi hanno fornito le informazioni pertinenti. Non abbiamo intrapreso ulteriori azioni, poiché le informazioni fornite spiegavano in modo soddisfacente l'attività identificata.

226 account hanno ricevuto un ultimo avvertimento in cui è stato identificato un uso improprio che andava oltre la semplice condivisione dei dati dell'account. Siamo stati ritenuti soddisfatti del fatto ciò non serviva per ottenere un guadagno finanziario.

238 account hanno visto il divieto iniziale di abbonamento stagionale ridotto a un divieto di inoltro dei biglietti per le partite in casa e di richiesta di biglietti per le partite in trasferta dal comitato di appello indipendente. Vi era un livello di uso improprio significativamente più elevato e il comitato non era convinto che vi fossero prove sufficienti di un guadagno finanziario".

"I sostenitori avevano quindi il diritto di appellarsi a una commissione d'appello indipendente, istituita per fornire una revisione imparziale delle decisioni. Prima della convocazione della commissione, nei casi in cui erano state applicate sanzioni, ha avuto luogo un'ulteriore fase di revisione che i dipendenti del club hanno condotto. Abbiamo esaminato tutti i ricorsi. Abbiamo riservato la sanzione più severa (il divieto di acquisto dell'abbonamento stagionale) ai casi in cui vi fossero prove sufficienti di vendita di biglietti a un prezzo superiore al valore nominale o di attività a scopo di lucro".Nel comunicato, il club ha riportato anche l'dell'indagine svolta:

Manchester, Inghilterra - 30 agosto 2026: Vista dello stemma del Manchester United sulla bandierina del corner nello stadio prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United ed Ipswich Town all'Old Trafford. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)