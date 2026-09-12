Tre giornate, un punto e soprattutto zero gol. Aston Villa-Nottingham Forest, sabato 12 settembre alle 16:00, riporta i Villans davanti al pubblico di Villa Park con un problema che nessuno avrebbe immaginato così evidente dopo la vittoria dell'Europa League: la squadra di Unai Emery non ha ancora segnato in questa Premier League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Forest non sta molto meglio. Due punti in tre giornate e nessuna vittoria per la formazione affidata a Oliver Glasner, ma gli ultimi pareggi contro Liverpool e Tottenham hanno almeno restituito una certa consistenza. E poi c'è un ricordo recentissimo che rende questa partita diversa dalle altre: appena quattro mesi fa le due squadre si giocavano un posto nella finale di Europa League. Il Forest vinse 1-0 al City Ground, poi Villa Park trasformò il ritorno in un 4-0. Sabato si ricomincia proprio da quello stadio. Quando si avvicina il calcio d’inizio puoi controllare anche gli altri eventi inseriti nei palinsesti sportivi: SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE DELLE DIRETTE SU GOLDBET,VERIFICA SU LOTTOMATICA QUALI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI LIVE oppure ACCEDI A VINCITÙ E CONSULTA GLI EVENTI PRESENTI NEL PALINSESTO.

Il sabato di Villa Park in diretta: dove vedere Aston Villa-Nottingham Forest

. Per seguire integralmente la sfida di Villa Park in televisione sarà necessario sintonizzarsi su

, canale scelto da Sky per uno degli incontri del pomeriggio inglese. La

.

La partita sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno utilizzare

da computer, smartphone e tablet, mentre attraverso

sarà possibile assistere all'incontro sui dispositivi compatibili con il servizio.

Il pomeriggio inglese proporrà diverse gare in contemporanea e Aston Villa-Nottingham Forest avrà quindi un proprio canale dedicato. Un dettaglio utile soprattutto per chi vorrà seguire per intero una partita nella quale il risultato racconta soltanto una parte della storia: Villa Park ritrova il Forest quattro mesi dopo il 4-0 europeo, ma stavolta aspetta ancora di festeggiare il primo gol dei Villans in questa Premier League.

Dall'Europa League allo zero alla voce gol: il paradosso dell'Aston Villa

Il dato è di quelli che inevitabilmente finiscono per accompagnare ogni analisi:

. Dopo tre giornate la casella dei gol segnati dai Villans è ancora vuota.

Non è semplicemente una questione di risultati. La squadra di Emery sta facendo enorme fatica a trasformare il controllo del pallone in occasioni realmente pulite.

Contro l'Hull è arrivato almeno il primo punto e, soprattutto, la prima porta inviolata. Emery ha individuato proprio in questo un piccolo passo avanti: il Villa ha cercato di dominare attraverso il posizionamento e il possesso, limitando le transizioni avversarie e concedendo poco sui calci piazzati. Il piano difensivo ha funzionato. È mancato tutto ciò che dovrebbe succedere una volta arrivati negli ultimi trenta metri.

Una sola conclusione nello specchio nelle prime tre giornate fotografa una sterilità che va oltre la semplice imprecisione sotto porta. L'estate ha cambiato parecchio la fisionomia offensiva della squadra e Nicolas Jackson deve ancora trovare i riferimenti necessari per diventare il terminale del gioco di Emery. Alle sue spalle McGinn e Buendía hanno qualità per occupare gli spazi intermedi, mentre Hemmings può offrire una soluzione più verticale, ma finora le combinazioni non hanno prodotto abbastanza. Eppure il Villa arriva da una stagione nella quale ha dimostrato di sapere perfettamente dove sia la porta. È questo a rendere particolare l'inizio del 2026/27. La squadra che pochi mesi fa riuscì a segnare quattro volte proprio al Nottingham Forest nella semifinale di ritorno di Europa League adesso torna nello stesso stadio cercando ancora il primo gol del proprio campionato.

BRUGES, BELGIO - 8 SETTEMBRE: i giocatori dell’Aston Villa festeggiano dopo il secondo gol della squadra segnato da Emi Buendía durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Club Brugge KV e Aston Villa FC, disputata al Jan Breydel Stadium l’8 settembre 2026 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Due pareggi hanno fermato la caduta del Forest, non ancora i dubbi

Anche il

è ancora alla ricerca della prima vittoria. La sconfitta per 1-0 contro il Leeds all'esordio aveva aperto immediatamente qualche interrogativo, ma le due giornate successive hanno prodotto segnali differenti.

Prima il

, poi lo

.

Due pareggi contro avversari importanti che hanno consentito a Glasner di iniziare a vedere la squadra che vorrebbe costruire. Il Forest è più aggressivo quando può attaccare lo spazio, cerca rapidamente gli uomini alle spalle della prima pressione e dispone di giocatori particolarmente adatti a trasformare una riconquista in una ripartenza.

Contro il Tottenham è mancato il gol, non la sensazione di poterlo trovare. Glasner ha contestato duramente l'annullamento di una rete dopo l'intervento del VAR, sostenendo che non ci fossero gli estremi per modificare la decisione presa inizialmente sul terreno di gioco. Al di là dell'episodio, il Forest ha mostrato di poter reggere una partita fisicamente impegnativa senza perdere le distanze. Gibbs-White e Ndoye rappresentano probabilmente la coppia più interessante per ciò che Glasner vuole fare. Possono ricevere tra le linee, ma soprattutto partire rapidamente quando il pallone viene recuperato. Davanti, Igor Jesus offre profondità e una presenza centrale che obbliga i difensori a non accorciare con troppa leggerezza.

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La chiave tattica: Emery vuole il controllo, Glasner aspetta proprio quello

Le parole pronunciate da Emery dopo lo 0-0 con l'Hull aiutano a capire quale partita proverà a costruire l'Aston Villa.

saranno ancora una volta al centro del piano.

Ma contro il Forest esiste un rischio.

Tenere il pallone non significa necessariamente muovere l'avversario.

Se

resteranno troppo vicini durante la costruzione, il Villa potrebbe finire per sviluppare un possesso prevalentemente orizzontale davanti al 3-4-2-1 di Glasner. Il Forest può difendere con cinque uomini sulla prima linea e restringere gli spazi centrali attraverso il lavoro di McAtee e Schlager.

Maatsen e Cash possono diventare fondamentali attraverso l'ampiezza. Portare entrambi molto in alto costringerebbe Aina e Williams a scegliere se uscire sui terzini oppure rimanere vicini ai tre centrali. Nel primo caso si aprirebbero corridoi interni per McGinn e Buendía; nel secondo il Villa potrebbe guadagnare metri sulle fasce e cercare Jackson dentro l'area. Il centravanti, però, non dovrà limitarsi ad aspettare i cross. Jackson può muoversi incontro al pallone per trascinare fuori posizione Milenković o Murillo e creare uno spazio alle proprie spalle. L'inserimento di McGinn potrebbe diventare particolarmente prezioso proprio in queste situazioni.

Il Forest vuole esattamente l'opposto: meno possesso e più campo. Quando recupererà palla, Gibbs-White e Ndoye dovranno attaccare immediatamente lo spazio lasciato dai terzini. Igor Jesus può invece fissare i centrali e offrire una soluzione diretta quando la pressione del Villa impedirà una prima uscita pulita. È qui che Kamara diventa fondamentale. Non soltanto per far partire l'azione, ma per impedire che ogni pallone perso diventi una corsa di quaranta metri verso Suzuki. La partita può quindi svilupparsi attorno a un piccolo paradosso tattico: più il Villa attacca, più deve preoccuparsi di come sta difendendo. E soprattutto dovrà evitare che lo 0-0 diventi un peso. Se il primo gol continuerà a non arrivare, Villa Park potrebbe iniziare a trasmettere quella fretta che il Forest aspetterebbe volentieri.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 29 AGOSTO: Dan Ndoye del Nottingham Forest festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Nottingham Forest FC, disputata ad Anfield il 29 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Le probabili formazioni: Buendía deve accendere Jackson, Forest pronto a ripartire

Emery dovrebbe confermare il

, ma il suo comportamento con il pallone sarà meno rigido di quanto suggerisca lo schieramento iniziale. Kamara può abbassarsi durante la costruzione per offrire un'uscita supplementare, mentre Barkley avrà maggiore libertà di avanzare. Cash e Maatsen dovranno garantire ampiezza e permettere a McGinn e Hemmings di stringere. Buendía sarà invece il giocatore incaricato di occupare lo spazio alle spalle del centrocampo del Forest e cercare Jackson tra i centrali.

Glasner risponde con un 3-4-2-1 che senza pallone può diventare rapidamente un 5-4-1. Aina e Williams dovranno decidere quando abbassarsi sulla linea difensiva e quando invece aggredire i terzini del Villa. McAtee e Schlager saranno chiamati a proteggere il centro, mentre Gibbs-White e Ndoye partiranno vicini a Igor Jesus ma avranno soprattutto il compito di trasformare le riconquiste in transizioni. Più riusciranno a ricevere fronte alla porta, più il Forest potrà mettere in difficoltà una difesa destinata a giocare parecchi metri lontano da Suzuki.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen; Barkley, Kamara; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson. Allenatore: Emery.

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenković, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus. Allenatore: Glasner.

Aston Villa-Nottingham Forest: orario, canale e streaming