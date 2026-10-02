Il Portogallo vince e convince in Danimarca, ma nel mondo tiene banco la questione Ronaldo: cosa comporta il suo addio alla Nazionale?

Samuele Dello Monaco
Bosnia Dzeko

Sarajevo si prepara all'ultima di Edin Dzeko con la maglia della Bosnia

Il peso di una maglia non si misura solo sul campo, ma nel valore economico e nell'attrattività globale che porta con sé. Quando un'icona planetaria decide di sfilarsela, per di più brutalmente, il contraccolpo rischia di scuotere le fondamenta di un'intera federazione. È la tempesta che si sta creando sulla nazionale portoghese: il possibile addio definitivo di Cristiano Ronaldo alla Seleção portoghese minaccia di trasformarsi in una pesante svalutazione commerciale ed economica.

Lo strappo con Jorge Jesus

La frattura si è creata il 27 settembre durante la gara di Nations League contro la Norvegia. Mai impiegato nei novanta minuti della sfida, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro in aperto contrasto con il commissario tecnico Jorge Jesus, lasciando presagire un imminente ritiro dalla Nazionale. E mentre Rafael Leao ha già vestito la maglia numero 7 nella sfida contro la Danimarca, l'attenzione generale è rimasta comunque focalizzata sull'assenza di CR7.
Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2

Il caso Ronaldo è anche e soprattutto extra-campo

Intervistato dal quotidiano Record, lo specialista di branding Carlos Coelho ha tracciato il quadro della vicenda. "L'immagine del marchio della Federazione calcistica portoghese sta svanendo considerevolmente; stiamo quindi assistendo a un declino molto marcato a causa di questo evento inaspettato e gestito molto male, in considerazione della perdita di valore che esso comporta", ha spiegato l'esperto, precisando che non è in discussione la sopravvivenza della squadra ma la svalutazione generale della Federazione.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Numeri e rischio sponsor

L'impatto commerciale del portoghese resta un fattore dominante: nel 2025 l'Al-Nassr è entrato nella top 10 mondiale per vendita di maglie proprio grazie all'onda lunga del suo arrivo. La sua rottura con la Nazionale ha generato un picco immediato delle ricerche Google, +467% per "Portogallo CR7" e +185% per le divise, ma l'effetto rischia di svanire presto, traducendosi in un calo nella vendita dei biglietti e tensioni con gli investitori.
Caricamento post Instagram...
Coelho ha concluso mettendo in guardia sui partner commerciali: "Mettetevi nei panni di uno sponsor che ha firmato un contratto sperando di associare il proprio marchio a questi beni. Hanno tutto il diritto di affermare che le aspettative sono cambiate e di chiedere incontri, o persino di rescindere i contratti. L'interesse del popolo portoghese per la nazionale potrebbe crescere, ma il disinteresse del resto del mondo non farà che intensificarsi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti