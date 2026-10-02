Il peso di una maglia non si misura solo sul campo, ma nel valore economico e nell'attrattività globale che porta con sé. Quando un'icona planetaria decide di sfilarsela, per di più brutalmente, il contraccolpo rischia di scuotere le fondamenta di un'intera federazione. È la tempesta che si sta creando sulla nazionale portoghese: il possibile addio definitivo di Cristiano Ronaldo alla Seleção portoghese minaccia di trasformarsi in una pesante svalutazione commerciale ed economica.

Lo strappo con Jorge Jesus

Il caso Ronaldo è anche e soprattutto extra-campo

La frattura si è creata ildurante la gara di Nations League contro la. Mai impiegato nei novanta minuti della sfida,ha lasciato il ritiro in aperto contrasto con il commissario tecnico, lasciando presagire un imminente ritiro dalla. E mentre Rafael Leao ha già vestito la maglia numero 7 nella sfida contro la Danimarca, l'attenzione generale è rimasta comunque focalizzata sull'assenza diIntervistato dal quotidiano Record, lo specialista di branding Carlos Coelho ha tracciato il quadro della vicenda. "L'immagine del marchio della Federazione calcistica portoghese; stiamo quindi assistendo a un declino molto marcato a causa di questo evento inaspettato e gestito molto male, in considerazione della perdita di valore che esso comporta", ha spiegato l'esperto, precisando che non è in discussione la sopravvivenza della squadra ma la svalutazione generale della Federazione.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Numeri e rischio sponsor

Caricamento post Instagram...