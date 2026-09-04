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L’Al Ittihad torna in campo per il quinto turno del campionato arabo. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 20:00, la formazione di Jeddah ospiterà l’Al Nassr al King Abdullah Sports City, in una delle sfide più attese della Saudi Pro League. I padroni di casa sono quinti con 8 punti, mentre gli ospiti occupano il secondo posto a quota 12.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Al Ittihad di Jens Wissing arriva alla sfida dopo il pareggio per 0-0 sul campo dell’Al Fateh, mentre l’Al Nassr di Ange Postecoglou ha iniziato il campionato a punteggio pieno e arriva da quattro vittorie consecutive. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Al Ittihad-Al Nassr in TV e streaming

si giocherà sabato 5 settembre 2026 al King Abdullah Sports City, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00. Al momento non risulta disponibile una

: le informazioni aggiornate sui canali italiani non indicano infatti alcun broadcaster per la gara.

L’Al Ittihad vuole sfruttare il fattore campo

L’Al Ittihad arriva alla sfida con

dopo quattro giornate, frutto di due vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno la formazione di Jens Wissing non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell’Al Fateh, risultato che ha comunque permesso alla squadra di mantenere l’imbattibilità in campionato.

La sfida contro l’Al Nassr rappresenta però un test di livello superiore e l’occasione per l’Al Ittihad di dimostrare le proprie ambizioni. Il fattore campo potrebbe avere un peso importante in una partita nella quale la squadra di Jeddah dovrà riuscire a contenere la qualità offensiva degli avversari.

L’Al Nassr vuole difendere il secondo posto

L’Al Nassr si presenta a Jeddah con

e un percorso perfetto nelle prime quattro giornate. La squadra di Ange Postecoglou ha vinto tutte le partite disputate, segnando 12 gol e subendone appena 3. Nell’ultimo incontro è arrivato il successo per 2-1 contro l’Al Taawoun, in cui è riuscito a trovare nuovamente la via del gol Cristiano Ronaldo, ormai sempre più vicino a quota 1000 reti in carriera.

Anche Sadio Mané è stato decisivo nel recente successo nella precedente contro l’Al Ettifaq con una doppietta fondamentale per il 3-2 finale. L’Al Nassr arriva quindi all’appuntamento con grande fiducia e punta a mantenere il proprio ritmo nella parte alta della classifica.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Al Ittihad ancora

e un Al Nassr che ha conquistato tutti i punti disponibili. I padroni di casa dovranno sfruttare il sostegno del pubblico e cercare di interrompere la striscia positiva degli avversari, mentre gli ospiti proveranno a imporre il proprio ritmo.

Particolare attenzione sarà rivolta alla fase offensiva dell’Al Nassr, che ha già realizzato 12 reti nelle prime quattro giornate. L’Al Ittihad dovrà invece confermare la propria solidità difensiva e trasformare il fattore campo in un elemento decisivo.

Al Ittihad-Al Nassr: data, orario e canali