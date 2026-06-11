FIFPro ha premiato Nuno Mendes e Vitinha come due tra i migliori calciatori della stagione 2025-2026 a pochi giorni dall'esordio nel Mondiale in Nord America.
Somalia, l'arbitro Omar Artan accolto da eroe dopo l'esclusione dal Mondiale
Il FIFPro World XI rappresenta l'undici ideale dell'anno ed è un riconoscimento unico e molto importante nel panorama calcistico mondiale poiché viene assegnato attraverso i voti espressi esclusivamente dai calciatori professionisti per i loro stessi colleghi. Ogni anno la federazione distribuisce una piattaforma di voto digitale a circa 45.000 professionisti in tutto il mondo, i quali selezionano i migliori interpreti della stagione prendendo in considerazione un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.
FIFPro ha deciso da questa stagione di consegnare i prestigiosi trofei individuali direttamente nei centri sportivi dei club o nei ritiri delle nazionali, come accaduto proprio per due i giocatori di Portogallo e Paris Saint Germain.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
Il premio FIFPro XI assegnato a Vitinha e Nuno Mendes e le loro dichiarazioniNuno Mendes e Vitinha sono stati ufficialmente premiati durante il ritiro della nazionale portoghese a pochi giorni dall'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, dove hanno ricevuto i rispettivi trofei direttamente dai delegati della federazione. L'assegnazione di questo premio è il culmine di un percorso straordinario con la maglia del Paris Saint-Germain, club con cui i due calciatori hanno dominato la scena nazionale ed europea.
Ecco le parole di Vitinha dopo aver ricevuto del premio assegnato da FIFPro: "È un onore per me ricevere questo premio per la prima volta. Ancor di più perché è stato assegnato tramite votazione dai miei colleghi professionisti. È un onore e un piacere e spero non sia l'ultimo e di poter continuare a questo livello".
In seguito sono arrivate quelle di Nuno Mendes, difensore che ha ricevuto più voti: "Vorrei ringraziare i miei colleghi per avermi votato. Sono molto orgoglioso e spero che possiamo concludere bene la stagione in modo da poter essere presente anche nella prossima".
Caricamento post Instagram...
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA