L'attaccante inglese non è più al centro del progetto dei Toffees: possibile un addio a gennaio?
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Nella serata di ieri, l'Everton ha vinto uno scontro importantissimo contro il Newcastle. La squadra di Moyes ha iniziato bene la nuova stagione, posizionandosi attualmente a soli 2 punti dalla zona europea. Il tecnico scozzese allena i Toffees da due stagioni e mezzo: ogni annata ha raggiunto l'obiettivo minimo, ovvero la salvezza. Dopo aver stazionato nelle zone alte per molto tempo nella stagione 2025-26, l'Everton ha mollato nel finale.Perciò, in estate sono stati acquistati giocatori per permettere al club di fare un piccolo salto in avanti: tra essi sono arrivati Maitland-Niles, Brennan Johnson, Nørgaard dall'Arsenal, Hackney per 19 milioni, Rohl per altri 25 e infine è tornato in prestito il talentuoso Jack Grealish dal Manchester City. L'ala inglese aveva disputato un'ottima annata (2 reti e 6 assist in 22 presenze) con l'Everton, nonostante i parecchi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo. Perciò, la dirigenza e il tecnico hanno deciso di riportarlo a Liverpool. Tuttavia, il suo inizio di stagione è stato parecchio deludente finora.
Grealish non è ancora in formaJack Grealish è uno dei talenti migliori provenienti dal calcio inglese degli ultimi anni. L'exploit con l'Aston Villa tra il 2019 e il 2021 avevano convinto il Manchester City a investire 117,5 milioni di euro per portarlo alla corte di Pep Guardiola. Tuttavia, nonostante i titoli conquistati, la sua esperienza coi Citizens è sempre stata ritenuta inferiore alle aspettative iniziali. Così, tra problemi fisici vari e prestazioni deludenti, l'ala inglese è stata ceduta all'Everton.
L'ex City ha iniziato la stagione '26-'27 in maniera estremamente deludente. Grealish è stato escluso per la seconda volta consecutiva dalla lista dei convocati di Moyes. Il suo nome era stato già depennato dalla lista per la Carabao Cup per via di ragioni disciplinari (un'assenza non autorizzata ad un allenamento). La sua assenza nella sfida di Premier League, vinta per 1-0 contro il Newcastle, fa ancora più rumore della precedente. L'Everton ha così liquidato l'accaduto con una nota ufficiale: "Il giocatore non è in forma per giocare e perciò salterà la sfida di campionato contro il Newcastle". Una questione sempre più spinosa, aggravate dalle varie accuse dei tabloid a proposito delle sue serate danzanti nei pub londinesi.
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