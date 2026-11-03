Nella serata di ieri, l'Everton ha vinto uno scontro importantissimo contro il Newcastle. La squadra di Moyes ha iniziato bene la nuova stagione, posizionandosi attualmente a soli 2 punti dalla zona europea. Il tecnico scozzese allena i Toffees da due stagioni e mezzo: ogni annata ha raggiunto l'obiettivo minimo, ovvero la salvezza. Dopo aver stazionato nelle zone alte per molto tempo nella stagione 2025-26, l'Everton ha mollato nel finale.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish spent TWO CONSECUTIVE NIGHTS drinking and partying just days before being AXED from Everton’s squad over a disciplinary issue! 😳🍻



The 31-year-old, who earns £300,000 PER WEEK, enjoyed two nights out on October 19 and 20.



On Monday night, Grealish… pic.twitter.com/Ggvhjg2nE7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 1, 2026

Grealish non è ancora in forma

Perciò, in estate sono stati acquistati giocatori per permettere al club di fare un piccolo salto in avanti: tra essi sono arrivati, Brennan Johnson, Nørgaard dall'Arsenal, Hackney per 19 milioni, Rohl per altri 25 e infine è tornato in prestito il talentuosodal Manchester City. L'ala inglese aveva disputato un'ottima annata (2 reti e 6 assist in 22 presenze) con l'Everton, nonostante i parecchi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo. Perciò, la dirigenza e il tecnico hanno deciso di riportarlo a Liverpool. Tuttavia, il suo inizio di stagione è stato parecchio deludente finora.Jack Grealish è uno dei talenti migliori provenienti dal calcio inglese degli ultimi anni. L'exploit con l'tra il 2019 e il 2021 avevano convinto il Manchester City a investire 117,5 milioni di euro per portarlo alla corte di Pep Guardiola. Tuttavia, nonostante i titoli conquistati, la sua esperienza coi Citizens è sempre stata ritenuta inferiore alle aspettative iniziali. Così, tra problemi fisici vari e prestazioni deludenti, l'ala inglese è stata ceduta all'Everton.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Josh Acheampong del Chelsea corre con il pallone, pressato da Jack Grealish dell'Everton, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Chelsea FC all'Hill Dickinson Stadium, il 17 ottobre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

L'ex City ha iniziato la stagione '26-'27 in maniera estremamente deludente. Grealish è stato escluso per la seconda volta consecutiva dalla lista dei convocati di Moyes. Il suo nome era stato già depennato dalla lista per la Carabao Cup per via di ragioni disciplinari (un'assenza non autorizzata ad un allenamento). La sua assenza nella sfida di Premier League, vinta per 1-0 contro il Newcastle, fa ancora più rumore della precedente. L'Everton ha così liquidato l'accaduto con una nota ufficiale: "Il giocatore non è in forma per giocare e perciò salterà la sfida di campionato contro il Newcastle". Una questione sempre più spinosa, aggravate dalle varie accuse dei tabloid a proposito delle sue serate danzanti nei pub londinesi.