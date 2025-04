La Premier League potrebbe avere ben undici club in Europa nella prossima stagione. Queste sono le combinazioni

Mattia Celio 15 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 09:24)

La Premier League domina in Europa. Tra Champions League, Europa League e Conference League ci sono ancora ben 5 club inglesi in lotta per il trofeo. Nessun'altra nazione ha fatto meglio e, inoltre, la vittoria dell'Arsenal sul Real Madrid la scorsa settimana ha garantito per la prima volta la partecipazione di cinque squadre inglesi nella prossima edizione della "coppa dalle grandi orecchie". Un numero di partecipanti che, di questo passo, potrebbe essere anche superiore.

Premier League regina d'Europa: possibili ben 11 squadre il prossimo anno — Nessuno come la Premier League in Europa. Cinque club ancora in corsa per il titolo in tutte e tre le competizioni. Un dominio che potrebbe essere ancora più evidente l'anno prossimo. Con questo andamento, e con alcune combinazioni in campionato, nella prossima stagione delle coppe europee si potrebbero avere ben 11 club a rappresentare la Premier League, di cui 7 in Champions League. Ecco perché è possibile.

Tra le squadre inglesi ancora in lotta per la vittoria l'Aston Villa è quella più a rischio eliminazione. Il 3-1 subito in casa del PSG ha reso la qualificazione alla semifinale molto complicata. Ovviamente tutto è ancora aperto e se la squadra di Unai Emery dovesse prima ribaltare il risultato e poi vincere la competizione in quel caso il numero delle squadre inglesi nella prossima edizione della Champions diventerebbero sei. Questo numero potrebbe addirittura arrivare a sette se il Tottenham o il Manchester United riuscissero a qualificarsi e vincere l'Europa League.

Gli altri incastri: quanto conta la classifica in Premier League — Al momento, la classifica in Premier League vede Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Newcastle e Manchester City. Se la classifica non dovesse cambiare, i club citati guadagnerebbero un passaggio direttamente nella fase iniziale della Champions League. Al sesto posto c'è l'Aston Villa che, se dovesse essere eliminata dal PSG, la vittoria della FA Cup rimarrebbe l'unica occasione per prendere parte alla prossima edizione della Champions.

Se il Chelsea, al momento al nono posto, dovesse vincere la Conference League e si dovesse qualificare per l'Europa chiudendo il campionato nella posizione attuale, l'Inghilterra avrebbe un massimo di 10 squadre in ambito continentale, con l'aggiunta di Fulham e Brighton (rispettivamente settimo e ottavo in PL) nella prossima Europa League. Se invece la squadra di Enzo Maresca non dovesse chiudere tra le prime dieci ma vincesse comunque la Conference League, in quel caso a trarne beneficio sarebbe il Bournemouth che entrerebbe di diritto nella Conference League. Da adesso, ogni posizione in classifica diventa importante per la prossima stagione.