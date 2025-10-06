Premier League, il punto dopo la 7° giornata: Arsenal in vetta, sorpresa Bournemouth

L'Arsenal comanda la Premier League dopo la settima giornata, in piccola crisi il Liverpool. Sorpresa Bournemouth, male il West Ham.

Gennaro Dimonte 6 ottobre 2025

In attesa della finestra dedicata alle nazionali e alle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, si è conclusa la settima giornata di Premier League. Un turno che ha regalato diverse sorprese, tra cui la nuova capolista. Un big match, un derby di Londra e massimo due gol di scarto tra una squadra e l'altra, a dimostrazione del grande equilibrio che finora persiste in questo campionato. Facciamo un punto su quelle che sono le certezze, le sorprese e le delusioni di questa lega.

Arsenal in testa alla Premier League, Liverpool in crisi, Tottenham e Bournemouth da underdog — In Premier League c'è una nuova capolista: l'Arsenal. I Gunners hanno battuto il West Ham nel derby londinese per 2-0 e si portano davanti a tutti anche grazie alla sconfitta del Liverpool. Il 2-1 subito allo Stamford Bridge dal Chelsea chiude una doppia trasferta che aveva portato lo stesso risultato negativo sempre a Londra contro il Crystal Palace. Momento nero in campionato per i ragazzi di Arne Slot, braccati da due bellissime sorprese.

Tottenham e Bournemouth sono le più belle novità di questa stagione finora. Gli Spurs allenati dal danese Tomas Frank, dopo il quattordicesimo posto dello scorso anno e l'incredibile vittoria dell'Europa League, stanno confermando l'ottimo momento iniziato a maggio. Terzo posto a soli due punti dall'Arsenal, con l'ultima vittoria in trasferta sul campo del Leeds per 1-2 (in gol Tel e Kudus).

Cherries invece scatenati, sempre con 14 punti ma provenienti da sei risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta in campionato risale al 15 agosto contro il Liverpool per 4-2, convincente l'ultimo 3-1 interno contro il Fulham con protagonista Semenyo (doppietta).

City e Chelsea a rilento, bene Crystal Palace e Sunderland — Poco più in basso troviamo il Manchester City di Pep Guardiola, a 13 punti e vittorioso di misura (0-1) sul campo del Brentford. A seguire il sorprendente Crystal Palace, reduce dal successo in FA Cup e la conquista della Community Shield. I Glaziers hanno però perso 2-1 in casa dell'Everton, altra bella realtà di questa stagione, perdendo momentaneamente il posto in zona Champions League.

Chelsea in risalita dopo la bellissima vittoria in casa contro il Liverpool che ha rilanciato la squadra allenata da Enzo Maresca. Nonostante il Mondiale per Club, l'inizio in Premier League non era stato dei migliori per i londinesi. Neopromosso Sunderland incredibilmente a 11 punti dopo sette giornate. Bellissima la cavalcata finora fatta dai Black Cats, guidati dal francese Regis Le Bris. Un bottino di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte che fin qui sono oro colato per giocarsi una salvezza tranquilla.

Altalenante il Manchester United, a dieci punti e nel pieno centro della classifica nonostante il 2-0 proprio contro il Sunderland. Nove punti a testa per Newcastle, Brighton e Aston Villa, dalle quali ci si aspettava sicuramente qualcosa in più finora. Bianconeri vittoriosi contro il Nottingham per 2-0, pareggio interno per i Seagulls, 2-1 in casa per i Villain.

Nottingham e West Ham le delusioni — Se ci sono due squadre che stanno disattendendo le aspettative quelle sono Nottingham Forest e West Ham. Brutto momento per il Forest che nella scorsa stagione aveva sfiorato addirittura la qualificazione in Champions League e ora si ritrova al diciassettesimo posto con soli 5 punti, dietro a Leeds, Fulham e Brentford.

Stesso discorso per il West Ham, clamorosamente penultimo insieme al Burnley e in piena lotta per non retrocedere anche se sono passate sole sette giornate di Premier League. A chiudere la classifica il Wolves che è ancora a secco di vittorie in questa competizione e ha strappato il suo secondo punto solamente nell'ultimo turno, in casa contro il Brighton.