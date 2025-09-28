Premier League, un weekend da record: ben otto goal siglati nel recupero

Ben otto marcature in extratime e molte di queste sono state fondamentali per ribaltare l'andamento delle gare e regalare risultati davvero incredibili

Alessia Bartiromo 28 settembre - 11:42

Non è un caso che la Premier League sia considerata tra i campionati più affascinanti e spettacolari al mondo, regalando sempre enormi emozioni e sorprese. Per la sesta giornata, ancora in corso, è stato strappato un altro incredibile record: sono state siglate ben otto reti nei minuti di recupero. Molte di queste sono state fondamentali per ribaltare l'andamento delle gare e regalare risultati davvero incredibili. Scopriamole insieme e vediamo chi ha beneficiato da questa particolare ondata di goal all'ultimo respiro.

Una Premier League sempre affascinante con otto reti al fotofinish — La Premier League regala sempre grande spettacolo, con le gare costantemente aperte e sulla carta mai scontate. Nei primi scontri della sesta giornata di campionato ancora in corso, non solo ci sono state molte reti ma altrettanti capovolgimenti di fronte, tutti negli ultimissimi minuti di gioco. Complici ricchi recuperi, in tante hanno avuto modo di segnare, portandosi a casa qualche punto importante.

Il primo ad aver siglato in extra time è stato Haaland al 90' e al 93' contro il Burnley, arrotondando ancora di più il tris del Manchester City, diventato poi una manita tra le mura amiche con la sua doppietta personale. Al 92' è stato invece il momento di De Cuyper contro il Chelsea, portando il Brighton in vantaggio al 92', risultato poi messo in cassaforte al 100' con l'altra rete di Welbeck per l'1-3 finale.

Palhinha e Nkentiah all'ultimo respiro — Ma non è tutto: altre 4 reti sono state siglate altrettanto all'ultimo respiro. Al 93' ci pensa anche Eli Kroupi che sigla il 2-2 contro il Leeds, regalando un punto d'oro ai suoi allo scadere e ribaltando ancora il risultato. Al 94' invece il protagonista è Palhinha contro il Wolverhampton. Gli ospiti passano in vantaggio al 54' con la rete di Santiago Bueno e ci pensa il numero 6 del Tottenham a siglare l'1-1 finale. C'è tempo anche per il Brentford che rende ancor più pesante il ko del Manchester United con la marcatura di Jensen al 96'. Nkentiah contro il Liverpool, con il successo del Crystal Palace tra le mura amiche al fotofinish, facendo partire la festa del Selhurst Park.