Nella settimana che porta al Clasico, mai come quest'anno condito da veleni, accuse e polemiche, continua la faida pubblica tra il Real Madrid e Javier Tebas, presidente de La Liga. Una frangia di tifosi delle merengues hanno esposto, durante la partita giocata ieri sera contro il Siviglia e vinta 4-1, uno striscione inequivocabile: "Questo non è calcio, sono Tebas e Negreira", rimarcando, ancora una volta, una frattura insanabile. La risposta di Tebas, però, è arrivata, con ulteriori smacchi al club blanco.

La ricostruzione

I rapporti frasono logori ormai da un decennio e il caso, ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale della RFEF, pagato fior fior di milioni dal, che si difende dicendo che fossero indirizzati per delle consulenze, imperversa sempre di più, trasformando una sfida di campo in una battaglia politica e giudiziaria.

Lo striscione, esposto in mondovisione all'inizio della partita, aveva un chiaro obiettivo: far accelerare le dimissioni di Tebas, per cui il Real Madrid lavora da tempo. La risposta del numero uno de La Liga non si è fatta attendere e ha affidato ai social un lungo messaggio che preannuncia l'ennesima risposta incendiaria del club madrileno.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 18: Florentino Perez, presidente del Real Madrid, fa un pollice in su prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Sevilla FC allo Stadio Santiago Bernabeu il 18 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

La presa di posizione di Tebas

Han bastado dos días para que los hechos me vayan dando la razón.



En mi post del 16 de octubre, señalé a Tomás González-Martín, de El Debate, como portaCOZ del discurso de la dirección del Real Madrid. El club respondió ese mismo 16 de octubre con un comunicado escudándose en… pic.twitter.com/eEe35AXV73 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 18, 2026

Il lungo messaggio di, pubblicato sul suo account X: "Sono bastati due giorni perché i fatti mi dessero ragione. Nella mia risposta del 16 ottobre, ho chiesto loro (al Real Madrid, ndr) qualcosa di molto concreto: che smentissero il paragone con Negreira che il giornalista attribuiva a fonti del club e le accuse che LaLiga li penalizzi con gli orari. Che pubblicassero tutte le loro richieste di cambiamenti e quante ne fossero state accolte. TUTTO il bilancio, incluse le richieste accettate che rovinano il racconto della persecuzione.Questo 18 ottobre,. Anche questo lo spiegheranno come un'opinione estranea al club? La coincidenza con il racconto che ho denunciato è sotto gli occhi di tutti.

MONACO, MONACO - OCTOBER 21: Javier Tebas durante la SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention il 21 ottobre 2025 a Monaco, Monaco. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)

E c'è qualcosa di particolarmente grave: mettere persone concrete nel mirino. Nel mio post del 16 ottobre ho già ricordato quella frase: "Ti metterò contro tutta la tifoseria del Real Madrid e non potrai più camminare per la strada". Quanto accaduto questo 18 ottobre rafforza la mia denuncia su quel tentativo di trasformare le divergenze con i suoi dirigenti in ostilità della tifoseria contro una persona. Indicare, screditare e alimentare quell'ostilità è un'enorme irresponsabilità. I dirigenti hanno l'obbligo di comprendere le conseguenze dei messaggi che promuovono e amplificano.

La dirigenza del Real Madrid si è installata nella manipolazione e nella falsità, anche nei suoi comunicati e pubblicazioni ufficiali. Alimentano il risentimento, ripetono le accuse, mettono persone nel mirino e poi si presentano come vittime quando si denuncia il procedimento. Possono continuare a chiedere le mie dimissioni. Le domande sulle loro fonti, sulle loro accuse e sugli orari sono ancora in sospeso dal 16 ottobre. Ogni giorno illustrano meglio ciò che ho denunciato".