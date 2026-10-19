Il Real Madrid risponde al Barça in vista del Clasicò, ma non senza polemiche arbitrali. La rimonta flash all'Olimpico (in soltanto 7 minuti), ha decisamente ridato entusiasmo alla squadra di José Mourinho, la quale si è ripresentata al Santiago Bernabeu travolgendo per 4-1 il Siviglia grazie alla doppietta di Mbappé e ai gol di Arda Guler e Yan Diomande. Nonostante il successo, fondamentale per rispondere ai rivali blaugrana tenendosi a -6 dalla macchina di Hansi Flick, il controverso episodio tra Guler e Peque, prima del vantaggio blancos nel match contro gli andalusi, ha scatenato forti polemiche in Spagna, con le proteste di Kike Slas da un lato e le critiche della stampa catalana dall'altra.

Una vittoria accompagnata da polemiche: le proteste di Salas e Garcia Plaza

Prima del momentaneo 1-0 firmato, proprio il turco è stato protagonista di un episodio che sta suscitando le grandi polemiche del calcio spagnolo. Durante una ripartenza del, ben lontano dalla palla, il centrocampista turco ha sferrato una gomitata ai danni del trequartista avversario. Analizzando la dinamica, il giocatore del Siviglia ha trattenutoper la maglia durante la ripartenza e quest'ultimo ha risposto con una gomitata quasi all'altezza del volto. Un episodio non sanzionato dall'arbitro e che non ha portato nemmeno a una revisione da parte del VAR, scatenando di conseguenza un'ondata di polemiche.

Al termine della prima frazione, con gli andalusi sotto 2-0, il difensore del Siviglia Kike Salas ha polemizzato sull'episodio ai microfoni di Movistar, dichiarando: "Avevamo la partita sotto controllo, ma l'azione del gol è nata da una gomitata che è sembrata un fallo da espulsione diretta, anche se non sta a noi discuterne. Sono i dettagli che fanno la differenza. Peque dice di aver ricevuto una gomitata; non è il tipo che si butta a terra a chiedere l'intervento dello staff medico: mi fido del mio compagno. L'arbitro non è nemmeno intervenuto per verificare. Due dettagli specifici, girati a loro favore, hanno finito per fare la differenza".

Sulla scia del centrale spagnolo, anche l'allenatore dei Rojiblancos, Luis Garcia Plaza ha contestato la decisione arbitrale, affermando: "Il Real Madrid ha meritato la vittoria, giocando undici contro undici. Ma a noi è stato impedito di giocare undici contro dieci dal 25° minuto in poi, questo è chiaro. Spero che lo scriviate tutti".

🚨 Sevilla futbolcusu Kike Salas: "Golden birkaç dakika önce Arda Güler, Peque'ye dirsek attı. Açık bir kırmızı kart bu.



• Peque de Arda'nın kendisine dirsek attığını söyledi. VAR niye devreye girmedi?"#RealMadridSevillapic.twitter.com/zJxtEPjVhy https://t.co/24s6KHaVN8 — Lüpen Sports (@Lupen_Sports) October 18, 2026

Real Madrid, l'attacco della stampa catalana

La netta vittoria per 4-1 dei blancos, però, non ha spento le critiche. Oltre al mondo andaluso, infatti, anche la stampa catalana, già in fervore per la settimana che porterà al, ha polemizzato sull'episodio, gridando allo scandalo. Il noto quotidiano Mundo Deportivo, ha già attribuito alla vicenda il nome di "scandalo del Bernabéu", contestando la gomitata diin diversi articoli. In "Cronache di una rapina annunciata", per esempio, la celebre testata ha addirittura parlato del "ritorno di(neologismo che unisce il nome di Mourinho al verbo llorar, cioè piangere) sostenendo come le proteste dello Special One stiano in un certo senso avendo un impatto in vista del"Quello che non si riesce a ottenere in campo, bisogna ottenerlo fuori".

Un'analisi condivisa anche dal direttore, Santi Nolla, il quale nel suo editoriale ha scritto: "Mentre accusano il Barça senza motivo, la crociata del Real Madrid contro gli arbitri finisce per influenzare le decisioni a loro favore, come abbiamo visto contro il Siviglia". Una tesi avallata, inoltre, da altri giornali come Sport, in cui si legge: "In cima alla lista degli avversari del Real Madrid ci sono gli arbitri. Nemici intimi che, in partite come quella contro il Siviglia, diventano preziosi alleati"; ed Esportiu, il quale ha deciso di focalizzarsi sul mancato intervento del VAR, scrivendo: "Il VAR, con Cuadra Fernández a capo e che probabilmente aveva accesso alle immagini trasmesse in televisione – inspiegabilmente molto distanti e sfocate – se ne è lavato le mani".

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Yan Diomande, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Siviglia FC, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 18 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Resta, quindi, una doppia lettura della serata del Bernabeu: da una parte, una vittoria netta dei blancos, costruita attraverso la qualità offensiva di Arda Guler, la doppietta di Mbappé e il gol di Diomande; dall'altra una pioggia di polemiche su un episodio che, inevitabilmente, avrebbe potuto cambiare le sorti del match. A giudicare dal clima incandescente, dunque, in Spagna si intravede una settimana verso il Clàsico davvero molto lunga.