Primo trofeo per Müller coi Vancouver Whitecaps: vince la Cascadia Cup

Questa coppa è nata circa 20 anni fa dall'idea dei tifosi del Vancouver, dei Portland Timbers e dei Seattle Sounders

Jacopo del Monaco 28 settembre - 13:02

La sua nuova avventura ha avuto inizio pochi mesi fa, ma Thomas Müller ha già vinto un torneo coi Vancouver Whitecaps, squadra di MLS. Nelle scorse ora, i canadesi si sono aggiudicati la Cascadia Cup, che coinvolge anche Portland Timbers e Seattle Sounders.

Müller vince la Cascadia Cup coi Vancouver Whitecaps — Questo particolare torneo trova le sue origini nel 2004 dalle menti dei tifosi di tre squadre: oltre alla squadra canadese, partecipano anche le compagini di Portland e Seattle. Con questo trofeo, si vuole assegnare il titolo alla miglior squadra del Nord-ovest Pacifico, noto anche come Cascadia ed ecco spiegato il motivo del nome della competizione. Tra le tre squadre c'è una rivalità nata prima nella NASL e continua ancora oggi. L'unica volta in cui nessun club ha vinto la Cascadia Cup risale al 2020, anno della pandemia. Visto che sono stati i tifosi a creare la competizione, la coppa non finisce alla squadra vincitrice ma alla tifoseria, che potrà tenerla fino alla prossima stagione.

La Cascadia Cup si gioca durante la regular season della Major League Soccer e, ovviamente, tiene conto delle sole partite in cui Portland, Seattle e Vancouver si affrontano. L'assegnazione rispetta anche diversi criteri come i punti conquistati, gli scontri diretti, la differenza reti, le ammonizioni e le espulsioni ricevute nel corso delle partite tra i club.

Nelle ultime partite della massima competizione statunitense, Vancouver ha pareggiato prima contro Portland per 1-1 e poi contro Seattle, giocata questa notte, 2-2. Quest'ultimo risultato ha permesso ai canadesi di vincere la Cascadia Cup, tornando così al successo due anni dopo l'ultima volta. I Whitecaps hanno vinto il torneo per l'ottava volta e Müller, ex Bayern Monaco, ha avuto l'onore di alzare al cielo il suo primo trofeo da quando ha avuto inizio l'avventura americana.