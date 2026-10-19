Uno dei protagonisti di questo grande inizio di stagione della Lazio è senza dubbio Oliver Provstgaard. Il centrale danese, a seguito dell'addio di Mario Gila, è diventato titolare inamovibile offrendo prestazioni di livello e adesso il club biancoceleste non può assolutamente fare a meno di lui. Ieri sera contro la Juventus, il classe 2003 ha trovato la sua prima rete in maglia biancoceleste: il suo colpo di testa ha consentito alla squadra di Gattuso di portarsi sul momentaneo 1-0 (partita poi finita 3-0). Prima del suo arrivo alla Lazio, inoltre, vi è un curioso retroscena.

Lazio, i biancocelesti si godono Provstgaard: il curioso retroscena

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Arrivato allanel gennaio del 2025, Oliver Provstgaard nella sua prima stagione ha collezionato appena 2 presenze, dando comunque l'impressione di essere un valido elemento. L'annata dopo il danese ha trovato sempre più spazio e ora quel suo posto al centro della difesa non glielo può togliere più nessuno. La sua rete di ieri sera contro laè il giusto premio dopo mesi di duro lavoro, la sua prima gioia in maglia biancoceleste è arrivata dopo 37 presenze, 8 delle quali in questa stagione. Un elemento indispensabile per GennaroFondamentale è stato il rapporto con l'allenatore calabrese: "Gattuso è importante nella mia crescita. Sa le qualità che ho e dove devo migliorare. Mi sta aiutando come fa con la squadra, sono contento sia arrivato". Prima di approdare alla Lazio, il 23 aveva vestito la maglia delcon la quale ha vinto il campionato danese nella stagione 2022-23, ma prima ancora di quel successo, Provstgaard aveva già messo in bacheca un altro trofeo: la. Non stiamo parlando della competizione europea più prestigiosa ma della sua versione virtuale.

TORINO, ITALIA - 18 OTTOBRE: Oliver Provstgaard della S.S. Lazio festeggia il primo gol della sua squadra, mentre Guglielmo Vicario della Juventus reagisce dopo non essere riuscito a effettuare la parata, durante la partita di Serie A tra Juventus e S.S. Lazio all'Allianz Stadium, il 18 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

Come infatti ha riportato Costantino Giannattasio su Cronache di Spogliatoio, nel 2021 il danese si impose infatti sul tetto europeo delle console col nickname di "OliverPN" battendo nella finale l'italiano "Er_Caccia 98". Tale vittoria gli assicurò un premio di 75.000 euro. Una curiosità che di certo fa ancora più sorridere i tifosi della Lazio.