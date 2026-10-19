Il danese ha trovato ieri sera il suo primo gol in maglia biancoceleste. Nel 2021 aveva vinto la eChampions portando a casa 75.000 euro
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Uno dei protagonisti di questo grande inizio di stagione della Lazio è senza dubbio Oliver Provstgaard. Il centrale danese, a seguito dell'addio di Mario Gila, è diventato titolare inamovibile offrendo prestazioni di livello e adesso il club biancoceleste non può assolutamente fare a meno di lui. Ieri sera contro la Juventus, il classe 2003 ha trovato la sua prima rete in maglia biancoceleste: il suo colpo di testa ha consentito alla squadra di Gattuso di portarsi sul momentaneo 1-0 (partita poi finita 3-0). Prima del suo arrivo alla Lazio, inoltre, vi è un curioso retroscena.
Lazio, i biancocelesti si godono Provstgaard: il curioso retroscenaArrivato alla Lazio nel gennaio del 2025, Oliver Provstgaard nella sua prima stagione ha collezionato appena 2 presenze, dando comunque l'impressione di essere un valido elemento. L'annata dopo il danese ha trovato sempre più spazio e ora quel suo posto al centro della difesa non glielo può togliere più nessuno. La sua rete di ieri sera contro la Juventus è il giusto premio dopo mesi di duro lavoro, la sua prima gioia in maglia biancoceleste è arrivata dopo 37 presenze, 8 delle quali in questa stagione. Un elemento indispensabile per Gennaro Gattuso.
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Come infatti ha riportato Costantino Giannattasio su Cronache di Spogliatoio, nel 2021 il danese si impose infatti sul tetto europeo delle console col nickname di "OliverPN" battendo nella finale l'italiano "Er_Caccia 98". Tale vittoria gli assicurò un premio di 75.000 euro. Una curiosità che di certo fa ancora più sorridere i tifosi della Lazio.
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