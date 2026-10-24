Il centrocampista portoghese è ormai diventato un elemento fondamentale nello scacchiere di Luis Enrique e la dirigenza francese lo considera incedibile, tanto da non voler prendere in considerazione eventuali offerte, nemmeno davanti all’interesse di due big europee come Real Madrid e Barcellona.

Il PSG punta così a proseguire il percorso con Vitinha al centro del progetto, forte anche di un contratto valido fino al 2029 e di una valutazione vicina ai 140 milioni di euro, cifra che potrebbe frenare i due top club spagnoli e spingerli a valutare alternative sul mercato, lasciando il club parigino saldo nella propria posizione in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il PSG blinda Vitinha, Real e Barça frenano sul portoghese

La posizione del Paris Saint-Germain è apparsa piuttosto chiara: Vitinha non è sul mercato e il club non ha intenzione di privarsi di uno dei giocatori più importanti della propria rosa. Il contratto in scadenza nel 2029 rafforza ulteriormente la posizione della società parigina, che può contare su un accordo di lunga durata e non ha l'urgenza di prendere in considerazione proposte per il proprio giocatore. L'orientamento è quindi quello di confermare il portoghese anche per le prossime stagioni, mantenendolo al centro del progetto tecnico.



MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 OTTOBRE: Vitinha, del Paris Saint-Germain, viene contrastato da Elliot Anderson, del Manchester City, durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e Paris Saint-Germain, disputata al City of Manchester Stadium il 14 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Tra le società interessate ad acquistare le prestazioni del portoghese, Real Madrid e Barcellona sono quelle che hanno mostrato maggiore interesse, ma la valutazione vicina ai 140 milioni di euro potrebbe spingere entrambe a non affondare il colpo. Il portoghese inoltre sembrerebbe essere pienamente soddisfatto della sua avventura a Parigi e vorrebbe continuare a vincere con la maglia del PSG, una prospettiva che si sposa con i piani della dirigenza francese, intenzionata a mantenerlo al centro del progetto anche nelle prossime stagioni.

🔴🔵🤩 Vitinha humilie encore le Real Madrid!



🥶 L’international portugais a encore refusé le club espagnol, en leur indiquant qu’il est dans le meilleur club. Vitinha se projette durablement au PSG.



🤩Son entourage indique que Vitinha est très heureux au PSG, et est déterminé… pic.twitter.com/FrTtPYf57j — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) October 24, 2026

Anche Jorge Mendes, agente del centrocampista, avrebbe respinto le avances dei club interessati, in linea con la volontà di Vitinha di proseguire la sua avventura a Parigi. Una posizione che, unita alla fermezza del PSG e alla valutazione vicina ai 140 milioni di euro, complica ulteriormente i piani di Real Madrid e Barcellona che potrebbero così decidere di concentrarsi su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.