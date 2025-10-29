Il centrocampista portoghese che si racconta a una lunga intervista a Ici Paris, svelando dei particolari retroscena del post allenamento, delle abitudini a casa e del suo stile alimentare molto rigoroso.

Alessia Bartiromo 29 ottobre - 15:18

Sta facendo le fortune del Paris Saint-Germain, tra le punte di diamante della formazione parigina. Vitinha è tra i calciatori più ammirati d'Europa e conduce uno stile di vita molto particolare, che strizza l'occhio al suo successo. È proprio il centrocampista portoghese che si racconta a una lunga intervista a Ici Paris, svelando dei particolari retroscena del post allenamento, delle abitudini a casa e del suo stile alimentare molto rigoroso.

I segreti di Vitinha al Psg dalla qualità del sonno allo chef personale — In una lunga intervista al portale online francese, Vitinha racconta numerosi particolari della sua vita lontano dal rettangolo verde di gioco, che rappresentano le fondamenta del suo successo, della sua condizione fisica e psicologica che fa sì che possa inanellare sempre ottime prestazioni con il PSG. "La prima condizione per me fondamentale è essere sempre riposato, dormire tanto e bene. Questo è un aspetto importantissimo per allenarmi sempre al meglio e stare concentrato poi anche in partita. L'alimentazione altresì ha un ruolo chiave per il mio successo: a casa ho uno chef personale che cura la mia nutrizione insieme allo staff del Psg. Siamo delle persone economicamente privilegiate ed è giusto investire sul nostro benessere psicofisico, sempre", dichiara il giocatore.

La cura del post allenamento e la prevenzione degli infortuni — Ma non è tutto: Vitinha ha parlato anche della gestione del post allenamento, importantissima per la prevenzione degli infortuni. "Cerco di fare tutto quello che i professionisti hanno a disposizione al centro di allenamento del Paris come esercizi post allenamento, bagni freddi, stivali di recupero, talassoterapia. Ci sono tante cose che si possono fare e non costano nulla, anzi, aiutando a prevenire tanti infortuni. Nel nostro ambito sono i piccoli dettagli a fare la differenza, non si è mai immuni da infortuni o stanchezza ma quando si fa tutto questo, anche mentalmente si sta molto meglio", termina.