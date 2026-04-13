Tra colpi di classe e sorprese varie, il portoghese a sorpresa sul fenomeno spagnolo

Michele Massa 13 aprile - 14:53

Ricardo Quaresma torna a parlare della sua tecnica più iconica, la celebre trivela, e lo fa con parole di grande ammirazione nei confronti di uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale attuale, Lamine Yamal.

La trivela, gesto tecnico reso famoso proprio da Quaresma, è un tipo di tiro o cross effettuato con l’esterno del piede, capace di imprimere al pallone una traiettoria curva, imprevedibile e spettacolare. Un colpo diventato negli anni il vero marchio di fabbrica dell’ex esterno portoghese, simbolo di fantasia e talento puro.

L'alunno supera il maestro, i complimenti di Quaresma a Yamal — Proprio su questo gesto tecnico, Quaresma ha voluto sottolineare come Yamal stia portando la trivela a un livello superiore: “Io ho portato alla ribalta la trivela, ma Lamine Yamal l’ha portata a un’altra dimensione. La tecnica che ha è incredibile, nessuno la esegue meglio di lui. Non ho mai visto una roba del genere”.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Parole pesanti, che arrivano da chi quel gesto lo ha inventato e reso iconico. L’ex portoghese non si è limitato all’elogio tecnico, ma ha spinto il discorso anche sul piano del potenziale assoluto del giovane talento del Barcellona: “Credo sia un genio che ha tutto ciò che serve per vincere diversi Palloni d’Oro nel corso dei prossimi anni”.

La crescita di Yamal ha impressionato tutto il mondo del calcio per rapidità, maturità e qualità tecnica, soprattutto considerando la giovanissima età. La sua capacità di utilizzare l’esterno sinistro con naturalezza, anche sotto pressione, ha inevitabilmente riportato alla memoria proprio le giocate di Quaresma, ma con una continuità e una varietà che lo rendono già un riferimento del calcio moderno. Nonostante manchi ancora qualcosina sul carattere del calciatore nelle vicende extra-campo, ma vista l'età gli è ancora quasi tutto concesso.