Quasi a presagire l'esito della partita contro l'Atlético Tucumán, il Racing ha disputato un primo tempo da dimenticare al Cilindro de Avellaneda, e Juan Pablo Vojvoda lo ha capito, optando per una decisione senza precedenti: ha effettuato due sostituzioni quando il cronometro segnava solo 30 minuti di gioco. In questo modo, ha cercato di innescare una reazione che, pur non essendo sufficiente ai fini del risultato (1-2), è infine arrivata nella ripresa.

Racing, deluso per la prestazione della squadra: Vojvoda effettua due cambi dopo solo 30 minuti

EXPLOTÓ DE BRONCA: atención a la reacción de Vojvoda luego de que Echavarría convalidara el gol de Ramiro Ruíz Rodríguez para el 2-1 agónico de Atlético Tucumán contra Racing. pic.twitter.com/TcSD34zr6h — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

Il primo a uscire è stato

Matko Miljevic che, ovviamente, non ha preso bene la decisione

. Camminando lentamente e a testa bassa, l'ex giocatore dell'Huracán ha lasciato il campo

fingendo di dirigersi direttamente verso gli spogliatoi

, ma i compagni lo hanno fermato e gli hanno detto di rimanere in panchina.

Al suo posto è entrato Matías Zaracho. Il secondo è stato Ulises Ortegoza la cui prestazione insufficiente lo ha visto provocare un calcio di rigore per un fallo in are (poi parato). A differenza del compagno, però, Ortegoza ha compreso la decisione di Vojvoda.

Se non si gioca bene è più che logico che si venga sostituiti per fare spazio ad un giocatore più in forma ma se si decide di cambiare due giocatori dopo solo 30 minuti allora la situazione deve essere davvero tragica. Proprio quello che ieri sera ha vissuto il tecnico del, Juan Pablo Vojvoda , nella sfida contro l'. Fin dal fischio di inizio, i biancocelesti hanno mostrato un atteggiamento molto remissivo tanto da subire la rete dello 0-1 al 24' dopo un dominio della squadra ospite. Proprio in quel momento

SANTOS, BRASILE - 18 MARZO: Juan Pablo Vojvoda capo allenatore dei gesti di Santos durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Internacional all'Estadio Urbano Caldeira il 18 marzo 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

I cambi hanno portato la reazione che il tecnico aspettava. Nella ripresa, infatti, il Racing ha attaccato con maggiore convinzione trovando la rete del pareggio al 75' ma gli sforzi sono stati poi vanificati dalla decisiva rete di Rodriguez proprio a tempo scaduto. Una sconfitta molto pesante per il club di Avellaneda, ora ultimo in classifica del Torneo di Clausura con solo 5 punti in 8 giornate.