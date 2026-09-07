Visibilmente insoddisfatto della prestazione della sua squadra durante il primo tempo contro l'Atletico Tucuman, il tecnico ha effettuato due cambi in 30'
Racing Avellaneda, dalla sedia a rotelle al tifo sul traliccio: tutto in un attimo!
Quasi a presagire l'esito della partita contro l'Atlético Tucumán, il Racing ha disputato un primo tempo da dimenticare al Cilindro de Avellaneda, e Juan Pablo Vojvoda lo ha capito, optando per una decisione senza precedenti: ha effettuato due sostituzioni quando il cronometro segnava solo 30 minuti di gioco. In questo modo, ha cercato di innescare una reazione che, pur non essendo sufficiente ai fini del risultato (1-2), è infine arrivata nella ripresa.
Racing, deluso per la prestazione della squadra: Vojvoda effettua due cambi dopo solo 30 minutiSe non si gioca bene è più che logico che si venga sostituiti per fare spazio ad un giocatore più in forma ma se si decide di cambiare due giocatori dopo solo 30 minuti allora la situazione deve essere davvero tragica. Proprio quello che ieri sera ha vissuto il tecnico del Racing Avellaneda, Juan Pablo Vojvoda, nella sfida contro l'Atletico Tucumàn. Fin dal fischio di inizio, i biancocelesti hanno mostrato un atteggiamento molto remissivo tanto da subire la rete dello 0-1 al 24' dopo un dominio della squadra ospite. Proprio in quel momento Vojvoda si è preso la scena cambiando due giocatori.
I cambi hanno portato la reazione che il tecnico aspettava. Nella ripresa, infatti, il Racing ha attaccato con maggiore convinzione trovando la rete del pareggio al 75' ma gli sforzi sono stati poi vanificati dalla decisiva rete di Rodriguez proprio a tempo scaduto. Una sconfitta molto pesante per il club di Avellaneda, ora ultimo in classifica del Torneo di Clausura con solo 5 punti in 8 giornate.
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