L'attuale attaccante del Milan ha ammesso la sua intenzione di lasciare il Parco dei Principi non la scorsa estate ma sei mesi prima
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Gonçalo Ramos al momento sta faticando più del previsto nella sua nuova avventura con il Milan. Ad oggi, il suo score parla di sole 3 reti in 11 presenze stagionali e la sua prestazione di ieri contro il Bologna non è stata certo esaltante. Non certo l'inizio che il portoghese e, soprattutto, i tifosi rossoneri si aspettavano date le premesse e i 75 milioni che il club meneghino ha sborsato per strapparlo al PSG. Il classe 2001, come ricordiamo, è arrivato al Milan lo scorso 3 luglio. Un addio al club francese che, però, sarebbe potuto arrivare molto prima di quel giorno. A dichiararlo è stato lo stesso attaccante.
Gonçalo Ramos torna sull'addio al PSG: "Già da tempo pensavo di andarmene"L'arrivo di Gonçalo Ramos è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Milan lo scorso luglio. Il portoghese è arrivato ad indossare la maglia rossonera dopo 3 stagioni con la maglia del PSG in cui ha totalizzato 45 reti in 131 presenze. Un'avventura sotto la Torre Eiffel che sarebbe potuta terminare molto prima della scorsa estate. Questo perché l'attaccante portoghese aveva espresso da tempo la sua volontà di lasciare il club parigini.
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Come poi ha continuato Ramos: "Luis Campos mi ha assicurato che mi avrebbe lasciato andare in estate. È stato molto difficile lasciare il PSG perché il gruppo era davvero fantastico. C'erano i tre giocatori portoghesi con cui ho trascorso tutto il mio tempo - dice riferendosi a Vitinha, Neves e Mendes - Ma loro sapevano che volevo andarmene e mi hanno chiesto scherzosamente di restare. Insieme abbiamo vissuto momenti eccezionali". Conclude l'attaccante del Portogallo.
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