Gonçalo Ramos al momento sta faticando più del previsto nella sua nuova avventura con il Milan. Ad oggi, il suo score parla di sole 3 reti in 11 presenze stagionali e la sua prestazione di ieri contro il Bologna non è stata certo esaltante. Non certo l'inizio che il portoghese e, soprattutto, i tifosi rossoneri si aspettavano date le premesse e i 75 milioni che il club meneghino ha sborsato per strapparlo al PSG. Il classe 2001, come ricordiamo, è arrivato al Milan lo scorso 3 luglio. Un addio al club francese che, però, sarebbe potuto arrivare molto prima di quel giorno. A dichiararlo è stato lo stesso attaccante.

Gonçalo Ramos torna sull'addio al PSG: "Già da tempo pensavo di andarmene"

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ha infatti rivelato che la sua intenzione non era quella di lasciare

il PSG

in estate, bensì sei mesi prima, ovvero nella finestra di mercato di gennaio: "Volevo lasciare il PSG, ma gennaio è sempre più complicato. Non era l'opzione migliore, anche se avrei voluto andarmene nella finestra di mercato invernale." Intenzione che aveva espressamente rivelato allo stesso club ma non essendoci il tempo per trovare il sostituto la cessione, almeno a gennaio, non era ritenuta possibile.

L'arrivo di Gonçalo Ramos è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi dello scorso luglio. Il portoghese è arrivato ad indossare la maglia rossonera dopo 3 stagioni con la maglia delin cui ha totalizzato. Un'avventura sotto la Torre Eiffel che sarebbe potuta terminare molto prima della scorsa estate. Questo perché l'attaccante portoghese aveva espresso da tempo la sua volontà di lasciare il club parigini.In una recente intervista rilasciata a Canal 11, il classe 2001

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Gonçalo Ramos, del Paris Saint-Germain, festeggia dopo aver trasformato il primo rigore della sua squadra durante la sequenza dei tiri dal dischetto nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna il 30 maggio 2026 a Budapest, in Ungheria. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Come poi ha continuato Ramos: "Luis Campos mi ha assicurato che mi avrebbe lasciato andare in estate. È stato molto difficile lasciare il PSG perché il gruppo era davvero fantastico. C'erano i tre giocatori portoghesi con cui ho trascorso tutto il mio tempo - dice riferendosi a Vitinha, Neves e Mendes - Ma loro sapevano che volevo andarmene e mi hanno chiesto scherzosamente di restare. Insieme abbiamo vissuto momenti eccezionali". Conclude l'attaccante del Portogallo.