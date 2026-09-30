Non c’è pace per Raúl Asencio. Il difensore del Real Madrid sarà sottoposto domani a un intervento chirurgico a causa di una frattura da stress alla tibia della gamba destra. La decisione è arrivata dopo mesi nei quali il problema è stato gestito attraverso un trattamento conservativo, senza però riuscire a risolvere definitivamente il dolore. Secondo le informazioni riportate dalla stampa spagnola, il periodo di recupero potrebbe aggirarsi intorno ai tre mesi.

🚨 OFFICIEL ! RAUL ASENCIO 🇪🇸 SOUFFRE D’UNE FRACTURE DE FATIGUE DU TIBIA DROIT ! 🤕



II sera opéré demain. pic.twitter.com/zgTAaNTykt — Actu Foot (@ActuFoot_) September 30, 2026

Raúl Asencio si ferma per infortunio, cosa è successo

Per il classe 2003 si tratta dell’ennesimo ostacolo in un avvio di stagione particolarmente complicato. Asencio non ha ancora collezionato minuti ufficiali con il Real Madrid nella stagione 2026/27 e, nonostante alcune convocazioni, non è riuscito a trovare spazio nelle scelte di José Mourinho. Il problema alla tibia si aggiunge inoltre a un precedente infortunio muscolare accusato a fine luglio, quando il club aveva comunicato una lesione al retto femorale della gamba destra.

Sul piano sportivo, dunque, il momento è particolarmente delicato. Mourinho aveva comunque riconosciuto l'impegno mostrato dal difensore negli allenamenti e durante il recupero dall'infortunio, ma adesso Asencio dovrà affrontare un nuovo lungo percorso riabilitativo.

Raul Asencio e Bellingham, Real Madrid (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Le vicende extra-campo che tanto hanno fatto parlare

A rendere ancora più difficile il periodo vissuto dal giovane centrale ci sono state anche alcune vicende lontane dal campo. A inizio settembre Asencio è stato condannato a una multa di 14.400 euro e alla sospensione della patente per otto mesi dopo essere stato sorpreso alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Il calciatore ha riconosciuto i fatti davanti al giudice.

Nelle scorse settimane si era parlato anche del procedimento relativo alla diffusione di un video a contenuto sessuale registrato nel 2023. Asencio era accusato della condivisione del filmato e il procedimento nei suoi confronti si è concluso con l’assoluzione dopo il perdono espresso dalle vittime.

L’intervento alla tibia rappresenta così un ulteriore stop per un giocatore che avrebbe bisogno di continuità per ritagliarsi un ruolo nel nuovo Real Madrid. Ora l'obiettivo principale sarà lasciarsi alle spalle l'ennesimo problema fisico e tornare a disposizione dopo un periodo che, per motivi sportivi ed extrasportivi, si è rivelato particolarmente complicato.