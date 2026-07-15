Il Real Betis si appresta ad avviare la nuova stagione. E come prima cosa ha dato vita alla campagna abbonamenti. La quale ha testimoniato il grande affetto dei tifosi per i Verdiblancos.

El #RealBetis ha cerrado el periodo de renovaciones con 55.474 abonados 🪪



El 97,3% de los socios con asiento de la pasada campaña ha renovado su compromiso 💚



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Si è chiusa la campagna di abbonamenti del Real Betis, club spagnolo che milita nella Liga. La squadra di Siviglia, storica grande rivale del Sevilla, è allenata dal tecnico cileno Manuel Pellegrini, ed ha concluso lo scorso campionato in quinta posizione. A breve, quindi, giocherà in Champions League. La campagna di abbonamenti è stata un grande successo che testimonia quanto sia amato questo storico club spagnolo. Lo scorso anno, infatti, gli abbonati erano 57mila, mentre in questa stagione sono 55.474. Questo significa che il 97% di coloro che si era abbonato lo scorso anno ha deciso di rinnovare la fedeltà alla sua squadra del cuore: un dato molto importante, quasi da vero e proprio record.

Il Real Betis fa il boom di riconferme negli abbonamenti

In futuro, inoltre, gli abbonati di questa società sono destinati ad aumentare. Attualmente, infatti, sono in corso degli importanti lavori di ristrutturazione dello. La squadra, quindi, disputerà le sue partite nel terzo stadio cittadino,che ha ospitato alcune partite degli Europei del 2020 e. L'ampliamento della storica casa dei Verdiblancos, però, permetterà di riservare ben ulteriori 650 posti a chi si abbona. Aumenteranno anche gli abbonati in generali: è prevista una possibilità di crescita di circa duemila nuovi ingressi.

Insomma, il Real Betis si avvicina alla nuova stagione con fiducia e certa che sarà una annata entusiasmante. A cominciare dalla Champions League dove gli uomini di Pellegrini sperano di fare bene, passando poi per il campionato e la coppa nazionale. Il tutto potendo sicuramente contare sull'apporto dei propri tifosi, che hanno appena dimostrato il loro grande amore per le maglie biancoverdi di Bellerin e Lo Celso.