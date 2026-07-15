La qualificazione è ancora tutta da decidere. Mercoledì 15 luglio alle ore 20:00 l'Atert Bissen ospiterà il KÍ Klaksvík nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. La formazione delle Isole Faroe riparte dal successo per 2-1 conquistato all'andata, ma i campioni del Lussemburgo sono ancora pienamente in corsa grazie al gol realizzato nella ripresa da Tiago Rodrigues. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BISSEN-KLAKSVIK CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Atert Bissen

L'Atert Bissen si appresta a disputare la seconda partita europea della propria storia dopo aver conquistato a sorpresa il titolo lussemburghese nella prima stagione assoluta in massima divisione. All'andata la squadra di Pedro Teixeira ha reagito con carattere dopo essere andata sotto di due reti, accorciando le distanze con Tiago Rodrigues e mantenendo vive le speranze di qualificazione. Il successo ottenuto ai rigori nella Supercoppa del Lussemburgo ha inoltre confermato il buon momento della formazione giallonera.

Il momento del KÍ Klaksvík

Il KÍ Klaksvík arriva in Lussemburgo forte della propria grande esperienza internazionale. Il club delle Isole Faroe ha già disputato decine di partite nelle competizioni UEFA e negli ultimi anni si è fatto conoscere anche grazie allo storico cammino nella fase a gironi della Conference League. La squadra di Magnus Powell è in piena attività agonistica, occupa le prime posizioni del campionato nazionale e punta a far valere la maggiore esperienza per difendere il vantaggio conquistato all'andata.

Probabili formazioni Atert Bissen-Klaksvik

Pedro Teixeira dovrebbe confermare il 3-4-3 visto nel primo confronto. Dupire sarà il portiere, con Veiga, Mannone e Louriz davanti a lui. A centrocampo spazio a Correia, Pimentel, Eddarraj e Zeghdane, mentre in attacco agiranno Rodrigues, Ferber e Abi Ramzi.

Magnus Powell dovrebbe rispondere con il 3-4-3, affidandosi a Jensen tra i pali e al trio difensivo composto da Faero, Tellechea e Sorensen. Sulle fasce agiranno Danielsen e Carlos, con Hansson e Pavlovic in mezzo al campo. Il tridente offensivo vedrà protagonisti Frederiksberg, Klettskard e Ali.

Atert Bissen (3-4-3): Dupire; Veiga, Mannone, Louriz; Correia, Pimentel, Eddarraj, Zeghdane; Rodriguez, Ferber, Abi Ramzi.

KÍ Klaksvík (3-4-3): Jensen; Faero, Tellechea, Sorensen; Danielsen, Hansson, Pavlovic, Carlos; Frederiksberg, Klettskard, Ali.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Atert Bissen sarà costretto ad assumere un atteggiamento più offensivo rispetto alla gara d'andata per provare a ribaltare il risultato complessivo. Il KÍ Klaksvík, invece, potrà sfruttare gli spazi concessi dai padroni di casa, facendo affidamento sulla qualità dei propri attaccanti e sulla maggiore abitudine a disputare partite di questo livello. La sfida si preannuncia equilibrata, con gli ospiti che partono leggermente favoriti per il passaggio del turno.

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