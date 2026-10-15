La nona stagione di Vinicius con la camiseta Blanca, appena iniziata, è già un incubo senza fine. Il brasiliano è lontano parente dell'ala funambolica ammirata negli scorsi anni, capace di risultare decisivo in entrambe le finali di Champions giocate in carriera. L'ultimo gol con il Real Madrid risale allo scorso 26 agosto e, da allora, ha collezionato soltanto sostituzioni, fischi e quattro giornate di squalifica per aver tirato i capelli a Saliba e aver inveito contro l'arbitro nell'ultimo turno di Liga contro il Villarreal.

L'ennesima prova senza guizzi

Schierato dal primo minuto danella sfida di Champions contro laè sembrato, più dei suoi compagni, essere un pesce fuor d'acqua. Nessuna accelerazione, nessuna giocata combinata cone nessun aiuto a, come sottolineato a Sky dallo Special One: "Nel primo tempo la Roma ci ha sorpreso con Soulé che fermava Cucurella,".

ROME, ITALY - OCTOBER 14: Wesley della AS Roma viene sfidato da Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita della Fase a Gironi MD2 di UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e Real Madrid C.F. allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

Così, nella ripresa è stato sostituito per la sesta volta in stagione, lasciando il segno non per ciò che ha fatto vedere sul terreno di gioco, ma per l'ennesima arrabbiatura al momento del cambio. A tal proposito, in zona mista ha detto: "È normale che mi sia arrabbiato dopo il cambio, perché voglio sempre essere al massimo e aiutare la squadra. Sono arrabbiato con me stesso perché non sto giocando al mio livello migliore, ma alla fine non ho dubbi che tornerò".

Se confirma el 3-1 de Roma, Mourinho le avisa a Vinícius que iba a salir de la cancha, el brasileño le grita “¿YO?” y ni se miran.



Luego, Real Madrid termina ganando 4-3 con goles de Endrick, Espí y asistencias de Güler, TODOS SUPLENTES.



Brutal. 🤯🇪🇸 pic.twitter.com/LgEp49PcTm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 15, 2026

Non più imprescindibile

Al suo posto è entrato un altro brasiliano che, in stagione con il, era sceso in campo soltanto per quattro minuti:. L'exè stato una spina nel fianco per la difesa giallorossa, mettendo lo zampino di testa per il gol del momentaneo 3-3.ha, comunque, applaudito il suo compagno di squadra e di Nazionale: " I cambi hanno trasformato la partita ha cambiato la dinamica della partita ed. Espi è entrato e ha segnato".

MADRID, SPAIN - JANUARY 22: Vinicius Junior del Real Madrid festeggia il quinto gol della sua squadra con il compagno di squadra Endrick durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25 MD7 tra Real Madrid C.F. e FC Salisburgo allo Stadio Santiago Bernabeu il 22 gennaio 2025 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il 7 delle merengues è anche intervenuto sulla maxi squalifica, arrivata pochissime ore prima dell'inizio della partita: "È arrivata nel momento sbagliato. Avrebbero potuto comunicarla prima, non quando sono arrivato allo stadio". Infine, si è espresso sui fischi del Bernabeu: "Non mi aiutano, ma capisco che i tifosi paghino il biglietto. Giochiamo meglio quando sono dalla nostra parte. Quando sono arrivato, ero molto giovane e molti ridevano di me, ma ho segnato più di 100 gol con questa maglia".