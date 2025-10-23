La tifoseria del club spagnolo ha voluto omaggiare il prodotto della cantera, che oggi veste la maglia del Bayer Leverkusen

Jacopo del Monaco 23 ottobre - 11:39

Al termine della scorsa stagione, Lucas Vázquez ha lasciato il Real Madrid, club con cui ha vinto tanti trofei. Con il passare del tempo, il classe 1991 è diventato beniamino dei tifosi e bandiera dei Blancos, dove ha giocato per quasi tutta la sua carriera. Ieri sera, durante la partita di Champions League contro la Juventus, la tifoseria del Real ha voluto dedicare al calciatore spagnolo una coreografia speciale.

I tifosi del Real Madrid dedicano una coreografia a Lucas Vázquez — Ieri sera, il Real Madrid ha vinto 1-0 contro la Juventus la partita della terza giornata di Champions grazie al gol di Jude Bellingham, il quale ha realizzato il suo primo gol stagionale. Oltre ai giocatori in campo, anche i tifosi della squadra di casa hanno regalato una meravigliosa performance grazie alla coreografia presentata al Santiago Bernabéu. La tela della tifoseria del Real mostrava un bambino che indossava un giubbino verde ed in mano esponeva una sciarpa dei Blancos. La coreografia presentata dai tifosi non mostra un qualsiasi bambino che tifa Real, ma si parla di Lucas Vázquez.

Classe 1991, l'estreno spagnolo ha dato tutto per la camiseta blanca, con cui ha giocato 402 partite e vinto 23 trofei. Tra questi, spiccano le 5 Champions vinte tra il 2016 ed il 2024. Terminata la scorsa stagione, Vázquez non ha rinnovato il contratto con la squadra della capitale ed ora sta intraprendendo una nuova esperienza in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen.

L'ex calciatore del Real Madrid ha visto l'omaggio che la tifoseria spagnola gli ha riservato e, ovviamente, non ha potuto non ringraziarli per il loro meraviglioso gesto. Sul suo profilo Instagram, il calciatore ha postato le foto della coreografia e ha scritto: "L'ho sognato da bambino. L'ho vissuto da uomo. Orgoglioso e grato, sempre. Anche se lontano, il mio cuore è ancora lì. Grazie di cuore, Real Madrid".