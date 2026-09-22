Il Real Madrid non ci sta e risponde per le righe al presidente della Lega, Javier Tebas. Il club blanco ha diramato nelle ultimissime ore un comunicato sul proprio sito ufficiale, tramite cui replica duramente al numero uno della Liga. Anziché ricevere protezione e sostegno nella propria causa, il Real Madrid vede nella sua stessa divisione un avversario pronto a giudicarlo in ogni occasione utile.

Il comunicato del Real Madrid

Come noto, tutto è cominciato con il derby giocato nella giornata di domenica. La sconfitta incassata dal Real Madrid al Wanda Metropolitano è stata seguita dalle veementi polemiche di Mourinho per Tebas ha parlato dei continui alibi della squadra madrilena , che non potrebbe scegliere deliberatamente il proprio direttore di gara. Non ci sarebbe insomma alcun complotto verso il club. Di seguito, invece, riponiamo il comunicato della società.

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Florentino Perez, presidente del Real Madrid, osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo Stadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

"In considerazione delle dichiarazioni fatte dal presidente della LaLiga, Javier Tebas Medrano, il Real Madrid C. F. vuole affermare quanto segue: Il nostro club ritiene intollerabile che il presidente della LaLiga utilizzi la sua posizione istituzionale per continuare a squalificare e attaccare il Real Madrid come fa in ciascuno dei suoi interventi. Ed è molto preoccupante che coloro che hanno la responsabilità di rappresentare e proteggere gli interessi di tutti i club di LaLiga continuino a essere ripetutamente ossessionati dal Real Madrid, rendendo il nostro club un bersaglio permanente dei loro attacchi pubblici".

L'accusa verso Tebas: "Non è il proprietario della competizione"

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E, proprio sul presunto piagnisteo dei 15 volte vincitori della Champions League: "Tuttavia, reagisce contro il nostro club permettendosi anche di apprezzare la nostra strategia sportiva, cosa che è una totale e irresponsabile assurdità". L'obiettivo di Tebas dovrebbe essere, stando sempre al comunicato, quello di garantire imparzialità e trasparenza nella competizione. A uscirne seriamente danneggiata è l'immagine della stessa Liga.Di conseguenza, c'è soltanto una strada da intraprendere, secondo il Real Madrid: urge un cambio di passo al timone della Lega. "In considerazione di questo comportamento inappropriato e prolungato nel tempo,e svilupparne il pieno potenziale con il dovere elementare della neutralità. Ha bisogno di qualcuno che comprenda la natura della sua posizione, perchéche la compongono e che gli affidano la gestione. I club hanno bisogno di qualcuno che serva onestamente questa missione".