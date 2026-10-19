L'ex calciatore critica le polemiche arbitrali e le giustificazioni del Siviglia.
Guler (quasi) come Messi: che gol contro il Siviglia
Il Real Madrid vince 4-1 contro il Siviglia al Santiago Bernabéu, ma il risultato passa quasi inosservato nel dibattito del dopopartita. A far discutere è soprattutto la mancata espulsione di Arda Güler per un episodio con Peque, contestato dagli andalusi. Una polemica che ha esasperato Jorge Valdano, stufo di vedere le decisioni arbitrali prendere il sopravvento sul calcio giocato.
Real Madrid-Siviglia, Valdano: “Tutto gira intorno agli arbitri”Come riportato da ElDesmarque, Jorge Valdano ha espresso ai microfoni di Movistar Plus tutta la propria insofferenza per lo spazio riservato alle polemiche arbitrali nel calcio spagnolo: “Sono stanco di tutto questo, ne sono incredibilmente stufo. Vediamo gol indescrivibili, vediamo giocatori di un livello magnifico… e finiamo per parlare degli arbitri, finiamo per parlare degli arbitri. Il calcio è stato completamente relegato in secondo piano”.
Il caso Arda Güler-Peque: Mourinho risponde alle accuse del SivigliaAl centro delle proteste c’è un episodio che coinvolge Arda Güler e Peque. Il Siviglia reclama l’espulsione del centrocampista turco per un presunto colpo ai danni dell’avversario, ma non arriva alcun cartellino rosso. Una decisione che Luis García Plaza contesta nel dopopartita e sulla quale viene interrogato anche José Mourinho.
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Mourinho aggiunge che sarebbe disposto a riconoscere pubblicamente un eventuale episodio favorevole al Real Madrid, qualora emergessero immagini chiare. Poi risponde alle proteste del collega, insinuando che la discussione arbitrale gli abbia permesso di spostare l’attenzione dalla sconfitta: “Comprendo Luis García Plaza. Per un allenatore che perde di quattro gol e a cui vengono poste quattro o cinque domande su un argomento irrilevante, è meraviglioso perché gli dà l’opportunità di parlare di altro”.
Le parole di Mourinho si inseriscono così nella discussione criticata da Valdano. Il Real Madrid ha conquistato tre punti con quattro gol segnati, ma nel dopopartita il confronto si è concentrato soprattutto su un’espulsione reclamata e sulle immagini dell’episodio. Proprio quello che l’ex calciatore argentino contesta: una partita ricca di spunti tecnici finita quasi interamente sotto la lente delle decisioni arbitrali.
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