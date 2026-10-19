L'ex calciatore critica le polemiche arbitrali e le giustificazioni del Siviglia.

Jennifer Saviotti
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27

Guler (quasi) come Messi: che gol contro il Siviglia

Il Real Madrid vince 4-1 contro il Siviglia al Santiago Bernabéu, ma il risultato passa quasi inosservato nel dibattito del dopopartita. A far discutere è soprattutto la mancata espulsione di Arda Güler per un episodio con Peque, contestato dagli andalusi. Una polemica che ha esasperato Jorge Valdano, stufo di vedere le decisioni arbitrali prendere il sopravvento sul calcio giocato.

Real Madrid-Siviglia, Valdano: “Tutto gira intorno agli arbitri”

Come riportato da ElDesmarque, Jorge Valdano ha espresso ai microfoni di Movistar Plus tutta la propria insofferenza per lo spazio riservato alle polemiche arbitrali nel calcio spagnolo: “Sono stanco di tutto questo, ne sono incredibilmente stufo. Vediamo gol indescrivibili, vediamo giocatori di un livello magnifico… e finiamo per parlare degli arbitri, finiamo per parlare degli arbitri. Il calcio è stato completamente relegato in secondo piano”.
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L’ex calciatore argentino ha poi ricordato il clima che si respirava al Bernabéu già prima che la partita entrasse nel vivo. Sugli spalti erano comparsi striscioni di protesta e si erano levati cori contro Javier Tebas, il caso Negreira e gli arbitri. Valdano ha criticato anche Luis García Plaza, accusando il tecnico del Siviglia di aver sfruttato la possibile espulsione di Güler per giustificare la prestazione della sua squadra: “Al primo minuto i cori erano contro Tebas, contro Negreira, contro gli arbitri… L’allenatore del Siviglia utilizza la possibilità di un cartellino rosso per giustificare la sua prestazione. Tutto gira intorno agli arbitri”.

Il caso Arda Güler-Peque: Mourinho risponde alle accuse del Siviglia

Al centro delle proteste c’è un episodio che coinvolge Arda Güler e Peque. Il Siviglia reclama l’espulsione del centrocampista turco per un presunto colpo ai danni dell’avversario, ma non arriva alcun cartellino rosso. Una decisione che Luis García Plaza contesta nel dopopartita e sulla quale viene interrogato anche José Mourinho.
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Il tecnico del Real Madrid, però, sostiene di non aver trovato immagini in grado di chiarire l’accaduto, nonostante le verifiche richieste ai propri collaboratori. In conferenza stampa spiega: “Nessuno è stato in grado di mostrarmi ciò che dicono sia successo; non ho una sola immagine. Ho chiesto filmati dalla trasmissione televisiva, ai miei analisti, che hanno la telecamera tattica, che può mostrare cose che non sono visibili nella trasmissione televisiva, e non sono riuscito a vedere nessun filmato delle cose di cui parlano”.

Mourinho aggiunge che sarebbe disposto a riconoscere pubblicamente un eventuale episodio favorevole al Real Madrid, qualora emergessero immagini chiare. Poi risponde alle proteste del collega, insinuando che la discussione arbitrale gli abbia permesso di spostare l’attenzione dalla sconfitta: “Comprendo Luis García Plaza. Per un allenatore che perde di quattro gol e a cui vengono poste quattro o cinque domande su un argomento irrilevante, è meraviglioso perché gli dà l’opportunità di parlare di altro”.

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MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Arda Guler del Real Madrid controlla la palla sotto la pressione di Peque e Youssouf Fofana del Sevilla FC durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Sevilla FC all'Estadio Santiago Bernabeu il 18 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le parole di Mourinho si inseriscono così nella discussione criticata da Valdano. Il Real Madrid ha conquistato tre punti con quattro gol segnati, ma nel dopopartita il confronto si è concentrato soprattutto su un’espulsione reclamata e sulle immagini dell’episodio. Proprio quello che l’ex calciatore argentino contesta: una partita ricca di spunti tecnici finita quasi interamente sotto la lente delle decisioni arbitrali.

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