Il Real Madrid vince 4-1 contro il Siviglia al Santiago Bernabéu, ma il risultato passa quasi inosservato nel dibattito del dopopartita. A far discutere è soprattutto la mancata espulsione di Arda Güler per un episodio con Peque, contestato dagli andalusi. Una polemica che ha esasperato Jorge Valdano, stufo di vedere le decisioni arbitrali prendere il sopravvento sul calcio giocato.

Real Madrid-Siviglia, Valdano: “Tutto gira intorno agli arbitri”

😖 "Todo esto me cansa mucho".



𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐧𝐨, harto de toda la polémica arbitral.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZnDZoYZ05B — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

Il caso Arda Güler-Peque: Mourinho risponde alle accuse del Siviglia

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Come riportato da ElDesmarque,ha espresso ai microfoni di Movistar Plus tutta la propria insofferenza per lo spazio riservato alle polemiche arbitrali nel calcio spagnolo: “Sono stanco di tutto questo, ne sono incredibilmente stufo. Vediamo gol indescrivibili, vediamo giocatori di un livello magnifico… e finiamo per parlare degli arbitri, finiamo per parlare degli arbitri. Il calcio è stato completamente relegato in secondo piano”.L’ex calciatore argentino ha poi ricordato il clima che si respirava algià prima che la partita entrasse nel vivo. Sugli spalti erano comparsi striscioni di protesta e si erano levati cori contro, il casoe gli arbitri.ha criticato anche, accusando il tecnico deldi aver sfruttato la possibile espulsione diper giustificare la prestazione della sua squadra: “”.Al centro delle proteste c’è un episodio che coinvolge. Ilreclama l’espulsione del centrocampista turco per un presunto colpo ai danni dell’avversario, ma non arriva alcun cartellino rosso. Una decisione checontesta nel dopopartita e sulla quale viene interrogato anche José Mourinho Il tecnico del, però, sostiene di non aver trovato immagini in grado di chiarire l’accaduto, nonostante le verifiche richieste ai propri collaboratori. In conferenza stampa spiega: “”.

Mourinho aggiunge che sarebbe disposto a riconoscere pubblicamente un eventuale episodio favorevole al Real Madrid, qualora emergessero immagini chiare. Poi risponde alle proteste del collega, insinuando che la discussione arbitrale gli abbia permesso di spostare l’attenzione dalla sconfitta: “Comprendo Luis García Plaza. Per un allenatore che perde di quattro gol e a cui vengono poste quattro o cinque domande su un argomento irrilevante, è meraviglioso perché gli dà l’opportunità di parlare di altro”.

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Arda Guler del Real Madrid controlla la palla sotto la pressione di Peque e Youssouf Fofana del Sevilla FC durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Sevilla FC all'Estadio Santiago Bernabeu il 18 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le parole di Mourinho si inseriscono così nella discussione criticata da Valdano. Il Real Madrid ha conquistato tre punti con quattro gol segnati, ma nel dopopartita il confronto si è concentrato soprattutto su un’espulsione reclamata e sulle immagini dell’episodio. Proprio quello che l’ex calciatore argentino contesta: una partita ricca di spunti tecnici finita quasi interamente sotto la lente delle decisioni arbitrali.