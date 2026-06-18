L’Inghilterra ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino ai Mondiali 2026, superando la Croazia per 4-2 nella gara d’esordio del Gruppo L. Una vittoria convincente per la squadra guidata da Thomas Tuchel, ma nel finale del match non sono mancati alcuni momenti di apprensione per le condizioni di Declan Rice.

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Le parole di Rice e la situazione in casa Inghilterra

Il centrocampista dell’Arsenal, tra i migliori in campo nella sfida disputata a Dallas, è stato sostituito nella ripresa mentre l’Inghilterra era ormai in pieno controllo della partita. Al momento del cambio, Rice è apparso leggermente zoppicante, alimentando immediatamente le preoccupazioni dei tifosi inglesi in vista dei prossimi impegni del torneo.

La scena non è passata inosservata, soprattutto considerando l’importanza del giocatore negli equilibri della nazionale. Tuttavia, già durante la partita erano arrivate indicazioni rassicuranti. La giornalista Faye Carruthers, inviata al seguito della nazionale inglese, aveva sottolineato come Rice apparisse sì infastidito, ma senza mostrare segnali di un problema serio. Il fatto che non si fosse diretto negli spogliatoi dopo la sostituzione aveva infatti lasciato intendere che si trattasse soltanto di una misura precauzionale.

A confermare l’assenza di particolari problemi è stato lo stesso Rice nel post-partita. Intervistato da ITV, il centrocampista ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene. Si tratta semplicemente di quei piccoli dolori nervosi che mi porto dietro dalla seconda parte della stagione con l’Arsenal. Abbiamo preferito non correre rischi, ma sarò in campo contro il Ghana”, ha dichiarato il giocatore.

Declan Rice has 7 G/A in his last 10 matches for England. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🅰️ pic.twitter.com/pBsrhFqAKF — WhoScored (@WhoScored) June 17, 2026

Rice è stato uno dei protagonisti del successo inglese contro la Croazia. Proprio da un suo calcio d’angolo è nato il secondo gol della squadra, firmato da Harry Kane con un preciso colpo di testa cinque minuti prima dell’intervallo. Il centrocampista avrebbe potuto arricchire ulteriormente il proprio bottino di assist, creando altre occasioni pericolose da palla inattiva nella seconda frazione di gioco.

Non solo rifinitura: Rice è andato vicino anche alla gioia personale, impegnando il portiere croato Dominik Livakovic con una conclusione dalla distanza. Ora l’attenzione dell’Inghilterra è già rivolta alla prossima sfida contro il Ghana. Salvo sorprese, Rice sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo, pronto a guidare ancora una volta i Tre Leoni nella corsa verso il sogno mondiale.

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