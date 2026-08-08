Il futuro di Tijjani Reijnders al Manchester City è diventato uno dei temi più interessanti di questa fase di mercato. Arrivato dall’AC Milan nell’estate del 2025 con aspettative altissime, il centrocampista olandese potrebbe infatti lasciare l’Etihad Stadium dopo appena una stagione.

Dopo una sola stagione potrebbe già essere addio

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 GENNAIO: Tijjani Reijnders del Manchester City festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium, il 4 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Il City aveva investito circa 46 milioni di sterline per strapparlo al Milan, consegnando a Reijnders un contratto di cinque anni. Un investimento importante per un giocatore reduce da una stagione straordinaria in Serie A, chiusa anche con il riconoscimento di miglior centrocampista del campionato italiano. L'inizio della sua avventura inglese sembrava promettere ben altro. Reijnders era partito fortissimo, tanto da essere eletto miglior giocatore del Manchester City nell'agosto 2025. Con il passare dei mesi, però, il suo peso all'interno della squadra è progressivamente diminuito e l'olandese non è riuscito a diventare quel punto fermo del centrocampo che molti immaginavano al momento del suo acquisto. Adesso, con Enzo Maresca alla guida del City, la situazione potrebbe cambiare ulteriormente. Il tecnico italiano, interrogato sul futuro del giocatore, non ha voluto fornire garanzie sulla sua permanenza oltre la fine del mercato. Parole che inevitabilmente alimentano le indiscrezioni su una possibile cessione.

L'olandese ex Milan rimarrà a giocare in Premier League?

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 GENNAIO: Tijjani Reijnders del Manchester City festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium, il 4 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Tra le società che stanno osservando la situazione c'è il Nottingham Forest, accostato negli ultimi giorni a Reijnders per un'operazione che potrebbe arrivare intorno ai 55 milioni di sterline. In precedenza anche Arsenal, Juventus, Aston Villa e Atlético Madrid erano state indicate tra le possibili pretendenti del nazionale olandese. Per il Manchester City si presenta quindi una scelta tutt'altro che semplice. Reijnders rimane un centrocampista di grande qualità, capace di giocare in diverse posizioni e soprattutto di accompagnare l'azione con inserimenti e qualità tecnica. Allo stesso tempo, davanti a un'offerta importante, il club potrebbe decidere di monetizzare e continuare il processo di rinnovamento della rosa. Rimarrà in Premier League?